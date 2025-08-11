Morre um dos fundadores e ex-presidente do Jaraguá, atual campeão da Liga Nacional de Futsal

Ivo dos Anjos ao lado da nora e atleta olímpica Simone Ferraz. Reprodução / Redes Sociais

Morreu na noite de domingo (10) um dos fundadores e primeiro presidente do Jaraguá, atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF). Ivo dos Anjos tinha 74 anos e lutava há seis anos contra o Alzheimer. Desde semana passada, ele estava internado por complicações de uma pneumonia.

Nas redes sociais, o clube lamentou a perda e classificou o ex-presidente como um "entusiasta do esporte e apaixonado pelo clube". Ele também foi presidente da Sociedade de Desportos Acaraí, importante clube da cidade catarinense.

Também nas redes, a nora e atleta olímpica dos 3000m com obstáculos, Simone Ferraz, lamentou a perda e ressaltou a importância de Ivo em sua vida.

— Uma pessoa que sempre foi apaixonada por esporte, e sou muito grata por Deus ter me colocado nessa família. A gente sempre pensa que está preparado para perder alguém, mas nunca está. Seu Ivo foi um homem muito importante para todos nós — revelou em postagem.

O Jaraguá é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal e está ao lado da ACBF como maior vencedor da competição com cinco taças. As duas equipes também dividem a liderança no número de Libertadores, com seis troféus para cada lado.

O time catarinense informou que o velório está marcado para esta segunda-feira (11), na Capela Mortuária Municipal Victório Lazzaris, Rua Onelia Horst, 705, na Vila Lenzi, e o enterro para às 16h30, no cemitério do Rio Molha.