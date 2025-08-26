Manoel Tobias relembra dia em que trocou o Grêmio pelo Inter: "Os gremistas torceram por mim"

Manoel Tobias defendeu os dois lados da rivalidade Gre-Nal nos anos 1990. Montagem sobre fotos de José Dorval/Agência RBS e Agência RBS

Alguns craques já vestiram a camisa de Grêmio e Inter, mas poucos conseguiram o feito em dois esportes diferentes. Um desses casos é Manoel Tobias, lenda do futsal mundial, que fez história nas quadras pelo Inter e teve uma breve passagem pelo Grêmio nos gramados.

No Rio Grande do Sul, a relação do ex-jogador começou quando atuava pela Enxuta, entre 1994 e 1996. A passagem pelo time de Caxias manteve o já consagrado atleta entre os principais da modalidade. O destaque foi tão grande que atraiu o interesse do Grêmio, comandado por Felipão. Na época, o treinador entrou em contato e convenceu Manoel Tobias.

Após quatro meses, ele deixou o Tricolor com um gol marcado em 11 jogos. Prontamente, foi procurado pelo Inter, que contava com uma parceria promissora com a Ulbra no futsal. O craque da seleção brasileira não pensou duas vezes e deu início a um grande período no Colorado.

No clube, foi campeão da Liga Nacional de Futsal, em 1996, e da Copa Intercontinental, em 1997. Na competição mundial, a equipe superou o Barcelona em pleno Gigantinho.

Em entrevista exclusiva a Zero Hora, Manoel Tobias conta como foi a gloriosa passagem pelo Inter no futsal e explica o que sentiu ao defender o Grêmio no futebol.

Confira a entrevista

Sobre a sua passagem no Inter, que não foi longa, mas foi muito marcante. Como foi jogar pelo clube e como se sentiu em Porto Alegre?

— O grande apogeu da minha carreira, sem dúvida nenhuma, foi esse casamento que eu que eu tive com o Internacional. É claro que não foi muito tempo, foram dois anos, mas foram dois anos intensos. Nesses dois anos, a gente conseguiu ser campeão de Liga Nacional, ser campeão mundial, conseguimos ser vice campeão mundial também em Moscou. No ano de 1996, a gente disputou esse campeonato e não conseguiu ganhar, mas em 97, no Gigantinho abarrotado com a torcida do Inter, não tem como não lembrar dessa data, a gente conseguiu ser campeão.

Até quem não é muito ligado ao futsal já ouviu sobre o time do Inter campeão mundial na década de 1990. Como foi jogar ao lado daqueles craques?

— Para mim foi uma honra. Eu falo com um saudosismo mesmo. Aquele time do Internacional tinha nada mais nada menos que o Ortiz, que era um grande goleador, um jogador "cracaço", não só dentro de quadra, mas fora também. A gente já vinha jogando junto em outras equipes, como a Inpacel, quase sete anos juntos na seleção brasileira. E também tinha o Serginho, que para mim, sem dúvida nenhuma, eu aponto ele como o melhor goleiro de todos os tempos do futsal. Nós tínhamos também um jogador muito, muito importante, que era o Bella, que é daí do Rio Grande do Sul também. Um jogador decisivo. E sem falar do Vaguinho, do Vandré, enfim... Tinha um grande comandante, o PC de Oliveira, que chegou a ser campeão mundial pela seleção brasileira em 2008.

Manoel Tobias foi o protagonista do melhor período do futsal do Inter. José Dorval / Agencia RBS

E qual é o legado que aquele time deixa? Você segue tendo uma boa relação com o Inter?

— Eu já parei, já tenho 18 anos que eu parei de jogar. E hoje nós estamos falando disso. O legado fala por si só. Eu virei torcedor do Inter também. Hoje eu acompanho o Internacional. Torço pelo futebol de campo, enfim. Tenho amigos não só no futsal, como eu já falei de alguns, mas também no futebol de campo com o Iarley. Enfim, grandes atletas que também brilharam no futebol de campo, honrando a camisa do Internacional.

E você costuma vir a Porto Alegre? Quando está por aqui consegue sentir o carinho do torcedor colorado?

— A última vez que eu fui aí acho que tem uns três, quatro anos. Alguma coisa assim. Eu acho que mais, se não me falha a memória, acho que mais tempo. Mas esse carinho, eu reconheço. Quando eu saio na rua, o pessoal lembra, fica olhando. Aí depois, "ah, é ele mesmo". E muitos me agradecem o que eu fiz pelo Internacional quando eu vou aí. O pessoal não esqueceu, até porque não tem como esquecer. O futsal do Rio Grande do Sul é muito forte. Então, tem muita tradição, sempre teve. E eu sou um privilegiado que tive a oportunidade de estar no momento certo. Eu sou muito grato, grato a Deus e ao povo do Rio Grande do Sul, porque acolheu a mim e a minha família com todo carinho.

Geralmente associamos o Manoel Tobias ao Inter, mas você também teve uma passagem pelo Grêmio nos gramados. Como foi esse período?

— Desde o início, eu não queria ir porque eu já estava com 24 anos, 25 anos, já jogando profissional no futsal desde os meus 18 anos.

— Sobre essa oportunidade de ir para o Grêmio. Eu já estava jogando na Enxuta e fui mais para não deixar de repente a oportunidade passar. Mas assim, o meu coração mesmo sempre foi, a minha vontade sempre foi jogar futsal. Sempre gostei mais de jogar futsal. Mas foi importante o aprendizado, tudo que eu vivenciei no campo ali naqueles quatro meses que eu passei. Hoje eu tenho amigos, pessoas que de vez em quando eu encontro. E assim, a gente tem uma alegria muito grande quando vê essas pessoas. O próprio Roger Machado, que hoje é técnico do Internacional. Naquela época, eu joguei com ele. Paulo Nunes, Adilson, Dinho, Danrlei, enfim... Essa turma toda aí.

No Grêmio, Manoel Tobias tentou a carreira nos gramados, mas seguiu no time por quatro meses. Ver Descrição / Agencia RBS

O torcedor gremista ficou bravo com a sua ida ao Inter na sequência?

— De uma situação difícil surgiu a oportunidade, vamos dizer assim, de voltar pro futsal e no rival, que foi o Internacional. E quando eu saí do Grêmio para o Internacional, sinceramente vou dizer a você, eu não senti. Os gremistas torceram por mim. Eu vi quando tinha jogos na seleção no Gigantinho, em Carlos Barbosa. A seleção brasileira ia jogar e a gente via torcedor do Grêmio, do Internacional, torcendo pela seleção e vibrando com as minhas jogadas, com os meus gols, com as vitórias do Brasil.

— Na época, eu consegui, vamos dizer assim, agradar tanto um quanto o outro. Mas eu torço para o Internacional, porque eu me identifiquei e joguei muito mais tempo. Queira ou não queira, a gente foi campeão de coisas importantes. Liga Nacional, Mundial... Enfim, ficou marcante isso aí.

São vários títulos na sua carreira. Além dos que você citou, tem Copa do Mundo e Copa América pela seleção brasileira. Dentre todos eles, tem algum que é o seu favorito?