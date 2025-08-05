Futsal

Reviravolta
Notícia

Justiça Desportiva anula W.O. e determina que partida do Gauchão de Futsal seja realizada em nova data

Em junho, a Uruguaianense venceu a ASF após o clube visitante não comparecer ao local da partida

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS