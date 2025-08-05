Justiça Desportiva anula W.O. e determina que partida do Gauchão de Futsal seja realizada em nova data

No dia 25 de junho, apenas a Uruguaianense esteve em quadra. Everaldo Jacques / Uruguaianense/Divulgação

Um caso de W.O. chamou a atenção nesta primeira fase do Gauchão de Futsal. No dia 25 de junho, a Uruguaianense venceu o duelo contra a ASF após o clube visitante não comparecer ao jogo. Entretanto, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) determinou que o confronto deverá ser realizado novamente.

Na época, o não comparecimento do clube de Serafina Corrêa resultou na derrota por 7 a 0, como prevê o regulamento em casos de W.O.. Entretanto, a equipe entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Liga Gaúcha e foi absolvida das penas na competição.

Sendo assim, ficou determinado por cinco votos a zero que o W.O. foi anulado e que um novo confronto deve ser marcada entre os dois clubes, em Uruguaiana. Em contato com a reportagem, a Uruguaianense alegou que não entrará com recurso e que quer jogar a partida.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre possíveis datas. Antes da anulação do resultado, a Uruguaianense estava em oitavo lugar no Gauchão, com 13 pontos em 10 jogos, enquanto a ASF tinha apenas um em oito partidas, na lanterna da competição.

Relembre o caso

Uruguaianense e ASF deveriam ter jogado pela quarta rodada do Gauchão de Futsal no dia 21 de junho. Após uma solicitação unilateral da equipe de Serafina Corrêa, fundamentada em dificuldades logísticas em função das fortes chuvas, foi determinada a alteração da data do jogo, com consentimento da Uruguaianense.

Depois, as equipes não chegaram a um acordo para uma nova data, e a Liga Gaúcha marcou o confronto para o dia 25 de junho. A ASF voltou a apresentar justificativas quanto à impossibilidade de deslocamento. Entretanto, como não houve um acordo entre os times para uma nova alteração, conforme diz o regulamento, o jogo foi confirmado.