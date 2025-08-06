Jaraguá x Vélez Camaquã: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Nesta quinta-feira (7), o Vélez Camaquã entra em quadra pela 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe encara o Jaraguá, na Arena Jaraguá, às 19h30min.
O time vem de vitória na competição. Na última rodada, bateu o Santo André por 5 a 2, em Camaquã.
Neste momento, o clube ocupa a nona colocação com 24 pontos, estando dentro da zona de classificação para as oitavas de final.
Como chega o Vélez Camaquã
Embalado após vitória dentro de casa, o Alviazul quer superar o único invicto da competição, o Jaraguá, que está na quinta colocação. Uma vitória pode fazer o Vélez saltar duas posições.
Para a partida, o técnico Gustavo Pellisoli terá o retorno do pivô Índio, suspenso na última rodada pelo quinto cartão amarelo. No mais, a equipe deve ter força máxima para confronto.
Com base nas últimas edições da LNF, é de se imaginar que mais uma vitória seja suficiente para o clube de Camaquã confirmar a classificação para os playoffs.
Classificação da LNF
- Magnus - 40 pontos
- Atlântico - 34 pontos
- Praia Clube - 34 pontos
- Joinville - 32 pontos
- Jaraguá - 32 pontos
- Corinthians - 28 pontos
- Cascavel - 26 pontos
- Campo Mourão - 26 pontos
- Vélez Camaquã - 24 pontos
- ACBF- 24 pontos
- Marreco - 22 pontos
- Santo André - 21 pontos
- Foz Cataratas - 20 pontos
- Pato Futsal - 20 pontos
- Esporte Futuro - 18 pontos
- Umuarama - 17 pontos
- São Lourenço - 17 pontos
- Minas - 16 pontos
- São José - 10 pontos
- Tubarão - 8 pontos
- Joaçaba - 7 pontos
- Cruzeiro - 6 pontos
- Dracena - 5 ponto
- Blumenau - 2 ponto
Regulamento da LNF
A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.
Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.
Onde assistir
O Canal GOAT é o detentor dos direitos de transmissão da Liga Nacional Futsal em 2025. Além disso, a LNFTV também exibirá todas as partidas. A Band Sports tem o direito de dois jogos por rodada.