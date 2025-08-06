Jaraguá x Vélez Camaquã: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Vélez Camaquã terá o retorno do pivô Índio para o duelo contra o Jaraguá. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Nesta quinta-feira (7), o Vélez Camaquã entra em quadra pela 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe encara o Jaraguá, na Arena Jaraguá, às 19h30min.

O time vem de vitória na competição. Na última rodada, bateu o Santo André por 5 a 2, em Camaquã.

Neste momento, o clube ocupa a nona colocação com 24 pontos, estando dentro da zona de classificação para as oitavas de final.

Como chega o Vélez Camaquã

Embalado após vitória dentro de casa, o Alviazul quer superar o único invicto da competição, o Jaraguá, que está na quinta colocação. Uma vitória pode fazer o Vélez saltar duas posições.

Para a partida, o técnico Gustavo Pellisoli terá o retorno do pivô Índio, suspenso na última rodada pelo quinto cartão amarelo. No mais, a equipe deve ter força máxima para confronto.

Com base nas últimas edições da LNF, é de se imaginar que mais uma vitória seja suficiente para o clube de Camaquã confirmar a classificação para os playoffs.

Classificação da LNF

Magnus - 40 pontos Atlântico - 34 pontos Praia Clube - 34 pontos Joinville - 32 pontos Jaraguá - 32 pontos Corinthians - 28 pontos Cascavel - 26 pontos Campo Mourão - 26 pontos Vélez Camaquã - 24 pontos ACBF- 24 pontos Marreco - 22 pontos Santo André - 21 pontos Foz Cataratas - 20 pontos Pato Futsal - 20 pontos Esporte Futuro - 18 pontos Umuarama - 17 pontos São Lourenço - 17 pontos Minas - 16 pontos São José - 10 pontos Tubarão - 8 pontos Joaçaba - 7 pontos Cruzeiro - 6 pontos Dracena - 5 ponto Blumenau - 2 ponto

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

