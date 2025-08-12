Gauchão, Séries B e C: saiba como estão as disputas na Liga Gaúcha de Futsal

Cerro Largo busca vaga nas Oitavas do Gauchão. Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

Com dois meses e meio de jogos, as três divisões do Gauchão de Futsal adulto masculino começam a encaminhar as primeiras definições para os jogos de "mata-mata".

Série A

Os 19 times jogam entre si na primeira fase, em turno único. Os 16 primeiros colocados avançam às oitavas de final. Alguns clubes já disputaram 11 partidas. A maioria entrou em quadra nove ou 10 vezes. A ACBF disputou apenas sete jogos.

Neste momento, o Passo Fundo lidera com 26 pontos, cinco a mais do que o vice, ACE Filtradores, que tem 21. Os passo-fundenses são os único invictos da competição, com oito vitórias e dois empates em 10 rodadas.

Estariam nas oitavas, se o campeonato terminasse hoje: Passo Fundo, ACE Filtradores (Bom Princípio), AGE (Guaporé), Lagoa Futsal (Lagoa Vermelha), Entre-Ijuís, Uruguaianense (Uruguaiana), Atlântico (Erechim), Horizontina, AAGF (Agudo), Marau, Santa Rosa, ACBF (Carlos Barbosa), Sercca (Casca), Guarany (Espumoso), Cerro Largo e Afucs (Seberi).

Os três times que não conseguirem chegar às oitavas serão rebaixados para a Série B em 2026. Neste momento, são eles: Lokomotiv (Palmeira das Missões), Guarani (Frederico Westphalen) e ASF (Serafina Corrêa).

Início: 28/5

Término da 1ª fase: 4/10

Jogos realizados: 94

Gols marcados: 497

Média: 5,2 por partida

Série B

Os 17 times foram divididos em dois grupos: um com nove e outro com oito equipes, que se enfrentam em turno e returno até o início de outubro.

O regulamento prevê que os oito melhores de cada grupo passem à segunda fase. Isso significa que só uma equipe na chave "A" será eliminada e que todos os participantes da chave "B" vão estar nas oitavas.

As melhores campanhas até agora são da Asaf, de Campos Borges, no Grupo "A", e da Atlec, de Três Passos, no B. Já a Alaf, de Lajeado, estaria fora da próxima fase e seria, no momento, a única rebaixada à Série C em 2026.

Estariam nas oitavas, se o campeonato terminasse hoje: Asaf (Campos Borges), Soberano (Sarandi), Ibira (Ibiraiaras), AGSL (São Luiz Gonzaga), Tapejara, FX Futsal (Fontoura Xavier), São José (São José do Inhacorá), União Parobé, Atlec (Três Passos), Vélez (Camaquã), Nadas Branco (Rio Pardo), Giruá Futsal (Giruá), União Castilhense (Veranópolis), David Futsal (David Canabarro), Santa Cruz (Santa Cruz do Sul) e Asserc (Bagé).

Início: 31/5

Término da primeira fase: 4/10

Jogos realizados: 69

Gols marcados: 351

Média: 5,08 por partida

Série C

Os 19 times foram divididos em quatro grupos e duas conferências, conforme localização geográfica. No lado oeste, estão nove equipes: ANF (Sarandi), Sase (Selbach), União (Nonoai), ANBF (Novo Barreiro), União (Três de Maio), Asaf (Santo Ângelo), Catuípe, Real Itaqui e Rodeio Futsal (Rodeio Bonito).

Já no leste, aparecem 10 times: Sobradinho, BGF (Bento Gonçalves), Audax (Espumoso), Bom Jesus (Soledade), Penharol (Arvorezinha), Agec (Gravataí), ACF (Caçapava do Sul), Trianon (Canguçu), Peñarol (Guaíba) e SAP Futsal (Santo Antônio da Patrulha).

Na primeira fase, os times jogam em turno e returno dentro dos grupos e das conferências. Passam os quatro primeiros de cada chave, formando, as quartas de final dos times dos grupos A e B, no oeste, e C e D, no leste. Os confrontos de mata-mata seguem na sequência com semifinais e finais, dentro das regiões. No final, os campeões de cada conferência disputam o título geral da Série C e sobem para a Série B em 2026.

Se a primeira fase terminasse hoje, os quatro times do grupo "A" estariam garantidos: ANF, ANBF, Sase e União Nonoai. E no grupo "B", União de Três de Maio e Rodeio Futsal estão classificados. Já Asaf, Catuípe e Real Itaqui brigam por duas vagas.

No lado leste, no grupo "C", resta uma vaga em disputa entre Audax e Bom Jesus. Sobradinho, BGF e Penharol já se garantiram nas quartas. No grupo "D", os quatro classificados já são conhecidos, ainda faltando duas rodadas para terminar a fase: Agec, Peñarol, Trianon e ACF.

Início: 31/5

Término da primeira fase: 30/8