Fora de casa, Vélez Camaquã é goleado pelo Joinville

Contra uma das maiores potências do futsal brasileiro na atualidade, o Vélez Camaquã não teve forças para resistir. Neste domingo (24), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), os gaúchos perderam por 6 a 1, para o JEC. O jogo foi válido pela 18ª rodada da fase classificatória.

Apesar da derrota de goleada, o Vélez permanece dentro da zona de classificação às Oitavas de Final da Liga Nacional masculina. Tem 25 pontos em 18 jogos e ocupa a 14ª colocação. São três pontos a mais que o 17º colocado, primeiro time fora da zona.

No confronto de Joinville, o Vélez chegou a sair na frente do placar, com gol de Krawulski, logo aos três minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, aos 12, Dieguinho empatou para os donos da casa. A virada, com direito a goleada, veio no segundo tempo, com mais cinco gols do JEC, marcados por Henrique, Neto, Xuxa, Gui e Farias.

O Vélez volta a jogar pela Liga Nacional no próximo sábado, dia 30 de agosto, em Camaquã, contra o Dracena, time do interior de São Paulo que tem uma das piores campanhas da competição. Depois, vão faltar mais quatro jogos até o fim da fase classificatória:

6/9 - Cruzeiro, em Betim (MG)

14/9 - Umuarama (PR), em Camaquã

19/9 - Foz Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR)

27/9 - Campo Mourão (PR), em Camaquã

