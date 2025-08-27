Finais marcadas: Federação Gaúcha de Futsal anuncia jogos decisivos da Copa RS

ACBF (de laranja) poderá ser campeã diante da torcida. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) definiu nesta semana, os dias e horários das duas partidas finais da Copa RS entre ACBF e SER Santiago.

O primeiro confronto será no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago, no dia 2 de setembro, às 20h. Por ter melhor campanha na fase classificatória, a ACBF fará a segunda partida como mandante, uma semana depois, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, dia 9 de setembro, às 19h.

A Copa RS leva o campeão para a Copa do Brasil de 2026 e também para a Copa dos Campeões da próxima temporada, torneio que abre o calendário de competições da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Se após a segunda partida, houver empate em pontos entre os dois finalistas, será disputada uma prorrogação de 10 minutos (cinco para lado). Persistindo a igualdade, haverá cobranças de pênaltis para se apurar o campeão.

Campanhas na Copa RS 2025

ACBF

6x2 ABF, em São Lourenço do Sul

2x1 Cerro Largo, em Carlos Barbosa

4x2 SER Santiago, em Carlos Barbosa

5x2 ABF, em Carlos Barbosa

2x1 Cerro Largo, em Cerro Largo

3x3 SER Santiago, em Santiago

1º lugar com 16 pontos em seis jogos

Cinco vitórias e um empate

Gols pró: 22

Gols sofridos: 11

SER Santiago

5x5 Cerro Largo, em Cerro Largo

6x4 ABF, em São Lourenço do Sul

2x3 Cerro Largo, em Santiago

2x4 ACBF, em Carlos Barbosa

3x3 ACBF, em Santiago

7x0 ABF, em Santiago

2º lugar com 8 pontos em seis jogos

Duas vitórias, dois empates e duas derrotas

Gols pró: 25

Gols sofridos: 19

