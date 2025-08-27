Finais marcadas: Federação Gaúcha de Futsal anuncia jogos decisivos da Copa RS

A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) definiu nesta semana, os dias e horários das duas partidas finais da Copa RS entre ACBF e SER Santiago.
O primeiro confronto será no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago, no dia 2 de setembro, às 20h. Por ter melhor campanha na fase classificatória, a ACBF fará a segunda partida como mandante, uma semana depois, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, dia 9 de setembro, às 19h.
A Copa RS leva o campeão para a Copa do Brasil de 2026 e também para a Copa dos Campeões da próxima temporada, torneio que abre o calendário de competições da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
Se após a segunda partida, houver empate em pontos entre os dois finalistas, será disputada uma prorrogação de 10 minutos (cinco para lado). Persistindo a igualdade, haverá cobranças de pênaltis para se apurar o campeão.
Campanhas na Copa RS 2025
ACBF
- 6x2 ABF, em São Lourenço do Sul
- 2x1 Cerro Largo, em Carlos Barbosa
- 4x2 SER Santiago, em Carlos Barbosa
- 5x2 ABF, em Carlos Barbosa
- 2x1 Cerro Largo, em Cerro Largo
- 3x3 SER Santiago, em Santiago
1º lugar com 16 pontos em seis jogos
Cinco vitórias e um empate
Gols pró: 22
Gols sofridos: 11
SER Santiago
- 5x5 Cerro Largo, em Cerro Largo
- 6x4 ABF, em São Lourenço do Sul
- 2x3 Cerro Largo, em Santiago
- 2x4 ACBF, em Carlos Barbosa
- 3x3 ACBF, em Santiago
- 7x0 ABF, em Santiago
2º lugar com 8 pontos em seis jogos
Duas vitórias, dois empates e duas derrotas
Gols pró: 25
Gols sofridos: 19
Galeria dos Campeões
2024 - Atlântico (Erechim)
2023 - Atlântico (Erechim)
2022 - Sercesa (Carazinho)
2021 - BGF (Bento Gonçalves)
2020 - Passo Fundo (Passo Fundo)
2019 - Assoeva (Venâncio Aires)