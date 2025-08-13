Faltam 100 dias para a primeira Copa do Mundo feminina de futsal

Brasil e mais 15 seleções participarão do Mundial 2025 Divulgação FIFA

Começa a ganhar "corpo" a primeira edição da Copa do Mundo feminina de futsal. Desta quarta (13) até 21 de novembro, data de abertura da competição nas Filipinas, são exatos 100 dias.

O Brasil chega como um dos favoritos para a conquista inédita. Lidera o atual ranking da FIFA e venceu todos os torneios anteriores equivalentes ao Mundial até 2015. Espanholas, portuguesas e argentinas também devem ser protagonistas.

Brasil

A Seleção Brasileira se apresentou nesta quarta (13) para disputa do 3º Torneio Internacional de Xanxerê (SC), de 20 a 24 de agosto. Será a última competição preparatória para a Copa do Mundo. Além do Brasil, vão participar do torneio as seleções da Colômbia, da Guatemala e do Marrocos. Colombianas e marroquinas também disputarão o Mundial.

O técnico Wilson Saboia convocou 14 atletas. Quatro atuam no Brasil e 10 na Europa. As alas Amandinha e Emily, que jogam no Torreblanca Melilla, da Espanha, e a fixa Camila, do Nun'Álvares, de Portugal, são os principais destaques. Do Rio Grande do Sul são duas convocadas: as alas Luana Moura, nascida em Nonoai, e que joga no Taboão/Magnus, de São Paulo; e Lediane Marcolan, a Tampa, natural de Constantina, que atua na Roma (Itália).

Outros destaques do Mundial

Argentina : o técnico Nicolas Noriega aposta em Luciana Natta (All Boys) e Becha Nuñez (Móstoles, Espanha).

: o técnico Nicolas Noriega aposta em Luciana Natta (All Boys) e Becha Nuñez (Móstoles, Espanha). Colômbia : Nicole Mancilla (Independiente Cáli), de 20 anos, é a principal referência do técnico Roberto Bruno.

: Nicole Mancilla (Independiente Cáli), de 20 anos, é a principal referência do técnico Roberto Bruno. Espanha : a técnica Claudia Pons tem à disposição as gêmeas Córdoba, Anita Luján, Peque e Irene Samper.

: a técnica Claudia Pons tem à disposição as gêmeas Córdoba, Anita Luján, Peque e Irene Samper. Portugal : o técnico Luis Conceição pode contar com Ana Catarina Pereira, Fifo e Janice Silva.

: o técnico Luis Conceição pode contar com Ana Catarina Pereira, Fifo e Janice Silva. Itália : a gaúcha de Caxias do Sul, naturalizada italiana, Renata Adamati é a craque da Seleção treinada por Francesca Salvatore.

: a gaúcha de Caxias do Sul, naturalizada italiana, Renata Adamati é a craque da Seleção treinada por Francesca Salvatore. Polônia: Agata Bala tem o talento para desbancar qualquer seleção.

Sorteio em setembro