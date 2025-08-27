Falcão, Manoel Tobias e outros craques organizam jogo beneficente para ajudar ex-jogador da seleção brasileira de futsal

Antes do AVC, Indião se dedicava ao seu podcast em que entrevistava personalidades do esporte. Reprodução / Instagram

A cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, terá um jogo beneficente repleto de craques nesta quinta-feira (28), às 19h30min. No Ginásio Max Rosenmann, lendas das quadras como Manoel Tobias, Falcão, Choco, assim como os ex-jogadores de futebol Ricardinho (ex-Corinthians), Tcheco e Perdigão, jogarão por uma causa nobre: ajudar um dos grandes nomes do futsal brasileiro.

O ex-jogador Indião, que fez história no país jogando como pivô, sofreu um AVC em abril deste ano e ainda está em processo de recuperação. Na época, ele foi internado em um hospital em Tramandaí.

Os ingressos podem adquirir por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Todo o dinheiro arrecadado na partida será destinado ao tratamento e recuperação do ex-jogador. Neste momento, Indião encontra dificuldades para se movimentar e necessita de sessões de fisioterapia.

Enquanto atleta de futsal, ele foi um dos principais de sua posição no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Em 1998, foi campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) pela Ulbra e artilheiro da competição com 25 gols marcados. Dois anos depois, venceu a competição pelo Vasco e também garantiu a artilharia. Dessa vez, com 32 gols, estando ao lado do companheiro de time, Manoel Tobias.