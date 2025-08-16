Estudioso e vencedor, técnico da seleção feminina de futsal explica a preparação antes da Copa do Mundo

Técnico Wilson Sabóia prepara a equipe para a última competição antes da Copa do Mundo. Nelson Termé / CBF / Divulgação

A Copa do Mundo Feminina de Futsal está prestes a ser disputada. Após anos de promessa por parte da Fifa, a competição chegou a marca de 100 dias para o começo nesta semana. Como favorito ao título, o Brasil já se prepara para a principal disputa da história da modalidade feminina.

Neste momento, a delegação composta por 14 atletas está em Santa Catarina para a disputa do Torneio Internacional de Xanxerê, que ocorrerá entre 20 e 24 de setembro, com a presença de outras três seleções: Guatemala, Colômbia e Marrocos.

No Mundial, o técnico será Wilson Sabóia, nome conhecido do futsal feminino, que está no cargo desde dezembro de 2015. O comandante não abre mão do estilo estudioso e reconhece o favoritismo do Brasil para a competição.

A Copa do Mundo vai abrir portas

Seleção feminina treina em Xanxerê para a disputa do Torneio Internacional. Nelson Termé / CBF / Divulgação

Entre 2010 e 2015, o Brasil conquistou os seis títulos do Torneio Mundial de Futsal Feminino, que era o mais próximo de uma Copa do Mundo. Desde que a Fifa passou a ter o controle do futsal da modalidade, existia a promessa da organização da primeira Copa, mas ela demorou para ser oficializada.

— A Fifa oficializou o mundial de futsal feminino um pouco tardio, mas veio em boa hora — disse Wilson Sabóia.

O técnico acredita que a competição será importante para a aumentar a procura de meninas pela prática do futsal. Consequentemente, o esporte terá maior destaque no país, o que pode acabar respingando na seleção brasileira com uma nova geração de atletas.

— Acho que esse Mundial vem para potencializar mais ainda o esporte mais praticado no Brasil, que é o futsal. Inegavelmente, na escola principalmente. Isso é bom, porque vai abrir os caminhos não só para as meninas jogarem, vivenciarem a prática do futsal, mas principalmente para os professores entenderem que não é um esporte genuinamente só do masculino e sim do feminino também — comentou o treinador, que foi eleito o melhor do mundo em 2024.

Técnico estudioso

Wilson Sabóia atua com o futsal feminino desde 2001. Thais Magalhães / CBF

Em 1988, Wilson Sabóia ingressou na faculdade de Educação Física. Mesmo apaixonado por jogar futsal, ele entendeu que a sua vocação estava no estudo do esporte. Em Fortaleza, ele ainda foi professor em escolas, se especializou em educação física escolar e ainda concluiu mestrado e doutorado.

A veia estudiosa é um ponto fundamental do trabalho do treinador. Ele busca estar sempre aprimorando os estudos e consegue aplicar o aprendizado dentro das quadras. Da mesma forma, enxerga essa relação como essencial para formar grandes atletas, mas também grandes seres humanos.

— Tem muitas meninas que jogam muito bem. E a base do esporte no nosso país é a escola. Então, se a gente puder capacitar os professores de educação física que trabalham na escola, seja pública ou privada, para formar não só atletas, mas para formar meninas que possam servir do esporte, ou se servir do esporte para crescer, para criar uma cultura esportiva, isso é fundamental — destacou Sabóia.

Próximos passos até a Copa

Em 2025, a seleção brasileira foi campeã da Copa América, em março, e lidera o ranking da Fifa. A ideia é que depois do Torneio Internacional de Xanxerê, as atletas retornem aos seus clubes.

Segundo Wilson Sabóia, a convocação para a Copa do Mundo deve ser realizada no fim de setembro. Antes, no dia 15 do mesmo mês, ele estará nas Filipinas para o sorteio dos grupos da competição.

O treinador garantiu que 30 atletas (24 de linha e seis goleiras) são observadas no momento. A lista final deve conter 14 nomes e, conforme o comandante, entre cinco e seis jogadoras já estão garantidas.

O Brasil fará a preparação para o mundial em dois lugares. Primeiro, ficará em Lages entre 20 de outubro e 6 de novembro. Depois, irá ao Rio de Janeiro para permanecer até o dia 12 na Granja Comary.