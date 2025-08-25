Escalação de jogador irregular contra time gaúcho pode determinar perda de pontos na Liga Nacional de Futsal

Joinville goleou o Vélez Camaquã de virada, em Santa Catarina. Juliano Schmidt / Joinville Futsal / Divulgação

A Justiça Desportiva irá definir o futuro do confronto entre Joinville e Vélez Camaquã, válido pela 18ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Dentro de quadra, os catarinenses golearam os gaúchos por 6 a 1, em Joinville, no domingo (24).

Ainda no dia da partida, mas no período da noite — conforme divulgado pela jornalista Drika Evarini — o Alviazul informou a LNF que o Joinville teria escalado um jogador de forma irregular, o ala Pedro Rei. O atleta estaria suspenso após receber cinco cartões amarelos e não deveria ter entrado em quadra.

Em nota publicada nesta segunda-feira (25), o clube catarinense admitiu o erro e informou que aguarda as consequências disciplinares cabíveis.

Segundo o comunicado, o equívoco teria acontecido em função de uma falha no sistema do site da Liga Nacional, que apontava apenas quatro cartões ao jogador. Contudo, nas súmulas dos jogos, a somatória estava correta.

Até a publicação desta matéria, Vélez Camaquã e Liga Nacional de Futsal não haviam se pronunciado publicamente sobre o fato.

Confira a nota publicada pelo Joinville

NOTA OFICIAL

Em relação às notícias que se tornaram públicas nesta manhã, o JEC Futsal vem esclarecer sobre a escalação irregular de atleta na partida disputada contra a equipe do Vélez Camaquã pela Liga Nacional de Futsal.

Lamentavelmente, o sistema de controle do Clube, baseado em dados colhidos junto ao próprio site da LNF, capturou informações que estavam incorretas no site, gerando falha na contagem do número de cartões amarelos exibidos ao atleta Pedro Rei durante a competição. Esta inconsistência entre as informações do site e da súmula oficial, resultaram na indevida escalação do atleta na partida.

O lapso não foi amparado em má-fé nem lhe gerou qualquer benefício direto, motivo que o Clube, de pronto, vem a público reconhecer o equívoco, e agora aguarda as consequências disciplinares cabíveis, a serem aplicadas pelos órgãos de Justiça Desportiva competentes.

O JEC Futsal reitera seu compromisso com a transparência, o respeito às normas da competição e à integridade do esporte, e segue firme na disputa por novas conquistas na temporada.

Possíveis punições

Na temporada passada, a escalação irregular de Dieguinho culminou na eliminação do Magnus nas oitavas de final. Guilherme Mansueto / Divulgação

De acordo com o Artigo 12° do capítulo III do Regulamento da Liga Nacional de Futsal, as penalizações não podem desencadear em algum tipo de benefício ao Vélez Camaquã, como o recebimento de pontos ou uma nova disputa da partida.

Entretanto, as punições devem impactar o Joinville negativamente. Segundo o documento, o clube pode perder três pontos independente do resultado, além dos pontos obtidos na partida. Sendo assim, os catarinenses podem perder até seis pontos na tabela.

Da mesma forma, os eventos da partida devem ser computados e uma multa de categoria grave pode ser direcionada à equipe.

Se o ocorrido fosse em algum confronto de mata-mata, o time envolvido poderia ser eliminado. Na temporada passada, o Magnus sofreu tal punição nas oitavas de final e deixou a competição.

Veja o que diz o Artigo 12° do capítulo III do Regulamento da Liga Nacional de Futsal

Art. 12º - A equipe que utilizar atleta irregular em qualquer partida válida pela Liga Nacional de Futsal sujeitar-se-á às seguintes consequências:

a) Perda automática de três pontos pela equipe infratora, independentemente do resultado;

b) Para efeito disciplinar e de estatística, serão computados todos os eventos ocorridos na partida e no período suplementar;

c) Em se tratando de partida das Fases Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal ou Final, a equipe será desclassificada da competição;

d) Não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator;

e) Incidirá multa administrativa de categoria grave por atleta irregular, sem prejuízo da aplicação das demais punições previstas neste Regulamento e no CBJD.

Situação na tabela

Com a vitória na quadra, o Joinville ocupa a quarta colocação com 38 pontos. Se a perda de seis pontos for concretizada, o clube cai para o sétimo lugar.