Em jogo paralisado por falta de ambulância, Vélez Camaquã e São Lourenço empatam pela Liga Nacional de Futsal

Resultado foi o primeiro empate do time de Camaquã na competição. Rodrigo Rosaneli / Divulgação

Em jogo atrasado da sétima rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), Vélez Camaquã e São Lourenço empataram sem gols, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Com o resultado, o clube gaúcho assumiu a nona colocação, com 25 pontos.

Na primeira etapa, o Vélez pecou nas finalizações e viu a bola passar fora do alvo em diferentes oportunidades. Do lado dos donos da casa, as principais chances pararam no goleiro PH.

No segundo tempo, um lance chamou a atenção e fez o jogo ser paralisado. Aos 5min20s, o ala Gui Santos, da equipe gaúcha, foi derrubado na quadra de defesa. O jogador teve um trauma no dedo da mão, que ocasionou na luxação da falange distal do dedo mínimo.

Ele foi levado a um hospital pela ambulância presente no ginásio. Como o veículo ficou ausente, o jogo foi interrompido pouco tempo depois e só voltou a ser disputado cerca de 13 minutos depois.

Chance desperdiçada

Na volta, o Vélez Camaquã chegou a ter uma grande chance de sair com a vitória. Faltando 1min20s para o apito final, os catarinenses cometeram a sexta falta e foi marcado o tiro-livre direto. Guilherme cobrou e Serjão espalmou.

Nos últimos segundos, Xitão roubou a bola próximo da área do Vélez Camaquã e ameaçou chutar de longe, já que o gol estava aberto. No entanto, foi desarmado e caiu na quadra. Os jogadores reclamaram de falta, que daria o direito de mais um tiro-livre, mas o árbitro encerrou a partida neste lance.

Próxima partida