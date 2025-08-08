Em jogo de 10 gols, Vélez Camaquã é derrotado pelo Jaraguá na Liga Nacional de Futsal

Vélez Camaquã quase desbancou o único time invicto da LNF. Paulinho Sauer / Jaraguá Futsal / Divulgação

Apesar da entrega e do bom desempenho ofensivo, o Vélez Camaquã foi derrotado pelo Jaraguá, atual campeão da Liga Nacional de Futsal, por 6 a 4, em partida da 16ª rodada da competição. O confronto foi disputado na Arena Jaraguá, na cidade catarinense.

Após sair atrás no placar, o Alviazul chegou a estar vencendo o jogo em três oportunidades. Mesmo assim, o Jaraguá soube usar o fator casa e aproveitou algumas falhas individuais para seguir como o único invicto no campeonato.

O Vélez Camaquã segue na nona colocação com 24 pontos, mas pode perder três posições na rodada em caso de vitórias de ACBF, Marreco e Santo André. Na próxima rodada, a equipe encara o Praia Clube, no dia 16 de agosto, em Camaquã.

O jogo

A primeira etapa foi bastante movimentada, principalmente em função de erros individuais. Por volta dos nove minutos, Yan abriu o placar para os donos da casa após tabela com Ruan. Pouco mais de um minuto depois, Nenen Ribeiro foi recuar a bola para o goleiro Nicolas e não viu o jogador distante do gol. Na hora do toque, a bola acabou entrando contra a própria meta: 1 a 1.

O Vélez Camaquã virou o duelo faltando 5min35s para o intervalo. Após lançamento de PH, Léo Oliveira fez jogada individual no lado esquerdo e cruzou para Gui Falcão, que finalizou forte no ângulo.

Quando o resultado parecia estar decidido no primeiro tempo, Eka aproveitou o erro de Bruninho Loko Loko na cobrança de lateral para empatar, faltando 51 segundos. Entretanto, pouco tempo depois, o lateral do Vélez Camaquã se redimiu e deixou Xitão em boas condições para fazer 3 a 2.

Com dois gols marcados, Xitão foi o melhor jogador do Vélez Camaquã em quadra. Paulinho Sauer / Jaraguá Futsal / Divulgação

Na segunda etapa, o Jaraguá voltou a deixar tudo igual no placar perto dos sete minutos. PH tentou lançar a bola, mas Jhonnas interceptou o passe e desviou para o fundo das redes. No minuto seguinte, Guilherme cobrou falta rasteira e Xitão desviou para o fundo das redes: 4 a 3.