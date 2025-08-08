Futsal

Lá e cá
Notícia

Em jogo de 10 gols, Vélez Camaquã é derrotado pelo Jaraguá na Liga Nacional de Futsal

Alviazul segue na zona de classificação para os playoffs e deve confirmar vaga na próxima fase nos jogos seguintes

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS