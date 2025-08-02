Em clássico da Liga Nacional de Futsal, Magnus bate o Corinthians e segue na liderança

Carlinhos marcou dois gols e foi eleito o craque da partida. Guilherme Mansueto / Magnus / Divulgação

No clássico paulista válido pela 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Magnus venceu o Corinthians por 4 a 2, em partida disputada na Arena Sorocaba. O confronto contou com muita intensidade dentro de quadra, que reforça a rivalidade entre as duas equipes.

O resultado mantém o Magnus na liderança da LNF, com 40 pontos. Já o Timão permanece na sexta colocação, com 28. As equipes não perderão posições nesta rodada.

O Corinthians volta a jogar na competição no dia 8 de agosto, às 20h, contra o Santo André, em Santo André. Já o Magnus vai até Erechim encarar o Atlântico, um dia depois, às 13h.

Como foi o jogo

O Magnus abriu o placar aos 5min15s. Leandro Lino tentou driblar pelo meio, e a bola sobrou para Carlinhos perto da marca do tiro-livre direto. O jogador bateu rasteiro e não deu chances ao goleiro Kelvin.

A resposta do Corinthians veio aos 8min11s. Israel foi lançado no lado direito de ataque e, mesmo sem ângulo, resolveu chutar no gol. André Deko acabou falhando, e o Timão empatou.

Ainda na primeira etapa, o time de Sorocaba voltou a estar à frente no placar. Faltando 5min35s para o intervalo, quando o Corinthians atacava com os quadro jogadores de linha, Witamá roubou a bola, avançou livre e bateu forte para ampliar o marcador: 2 a 1.

Intensidade na segunda etapa

Se no primeiro tempo, Kelvin salvou o Corinthians em algumas oportunidades, no começo da segunda etapa foi o travessão em duas oportunidades. Mesmo assim, os visitantes conseguiram empatar. Lucas Martins chutou rasteiro de longe e Deives, livre na área, desviou e tirou André Deko do lance: 2 a 2.

Os donos da casa voltaram a pressionar, mas só conseguiram o terceiro gol faltando 2min35s para o apito final. Leandro Lino fez jogada individual no lado esquerdo e cruzou para Carlinhos na área. Ele finalizou de primeira e fez 3 a 2 no placar.