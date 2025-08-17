Em casa, Vélez é goleado pelo Praia Clube

Vélez perdeu por 4 a 1. Ricardo Weschenfelder / Divulgação Vélez Camaquã

Apesar de vir fazendo uma boa campanha como mandante nesta Liga Nacional masculina, o Vélez Camaquã não conseguiu resistir a força do Praia Clube, nesse sábado (16), no Ginásio Wadislau Niemxeski. O time gaúcho foi derrotado por 4 a 1, mas permanece na zona de classificação às oitavas de final.

O resultado favorável à equipe de Uberlândia (MG) colocou os mineiros na liderança isolada da primeira fase da Liga, com 43 pontos em 17 partidas. São três a mais que Atlântico e Magnus, equipes que aparecem na sequência. O Vélez é décimo, com 25.

Nesse sábado, o domínio foi todo do Praia Clube. Logo aos oito minutos, Fabinho fez 1 a 0. Dez minutos depois, Andrezinho ampliou. Na etapa final, Fabinho, mais uma vez, fez 3 a 0 e Rudi, marcou o quarto. Só aos 19 minutos do segundo tempo, Léo Oliveira descontou para o Vélez: placar final, Praia Clube 4 a 1.

Demais resultados

ACBF 0x0 Pato Futsal (PR)

Minas (MG) 5x3 Dracena (SP)

Esporte Futuro (PR) 4x2 Cruzeiro (MG)