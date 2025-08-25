Definidos sete confrontos das oitavas de final da Série Ouro do futsal gaúcho

Sercesa, de Carazinho, garantiu vaga nas oitavas. Pablo Possa / Divulgação Sercesa

Com um empate em 3 a 3, em Rio Grande, entre Rio-Grandense e AFA, de São Francisco de Assis, foi concluída neste domingo (24), a primeira fase do estadual de futsal da Série Ouro masculina.

Agora, resta a disputa de uma repescagem para se conhecer os 16 times que seguem na briga pelo título da principal competição organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Independente, de Lavras do Sul, e SER Alvorada jogarão a repescagem. Eles foram os sextos colocados dos grupos A e B. Pelo regulamento, os cinco primeiros times de cada chave passaram diretamente às oitavas.

Oitavas de Final

ACBF x Jaguarão

Atlântico x Figueira

Russo Preto x São José

ANPF x AVF

ABF x Rio-Grandense

AFA x UFSM

Sercesa x ATF

SER Santiago x Vencedor da Repescagem

Os times da esquerda fazem o segundo jogo em casa. A previsão de datas para esta fase é entre 13 e 20 de setembro.

Torneio da Morte

Os piores times de cada grupo na primeira fase vão jogar um triangular de ida e volta: SER Triunfo, Barcelona (Júlio de Castilhos) e Caxias Futsal. Quem ficar em último será rebaixado à Série Prata em 2026.

Última rodada da fase classificatória

Grupo A

ACBF 5x2 UFSM, em Carlos Barbosa

Sercesa 1x3 Russo Preto, em Carazinho

Figueira 1x5 SER Alvorada, em Tupanciretã

Classificação

ACBF (31 pontos) Russo Preto (23) Sercesa (23) UFSM (20) Figueira (10) SER Alvorada (9) SER Triunfo (6)

Grupo B

Atlântico 7x1 ANPF, em Barra do Rio Azul

Independente 2x5 Jaguarão, em Lavras do Sul

Rio-Grandense 3x3 AFA, em Rio Grande

Classificação

Atlântico (27) ANPF (23) AFA (21) Rio-Grandense (20) Jaguarão (13) Independente (12) Barcelona (4)

Grupo C

Caxias Futsal 0x1 AVF (W.O.)

Classificação

SER Santiago (24) ABF (18) ATF (15) AVF (15) São José (14) Caxias (2)