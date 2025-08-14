Definidos os primeiros classificados às quartas da Copa dos Pampas

Em Seberi, Santa Rosa foi eliminado pela Afucs. Divulgação Santa Rosa Futsal

Três dos oito times que vão estar na fase de Quartas de Final da Copa dos Pampas 2025 já estão confirmados. As definições no torneio, que é organizado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF), ocorreram nesta quarta-feira (13), em Seberi, Guaporé e Espumoso.

Mas as classificações de Afucs, AGSL e Uruguaianense surgiram de maneiras diferentes. Duas com bola rolando, dentro de quadra. Outra sem ter jogo, a partir da desistência de um dos participantes.

Afucs 0x0 Santa Rosa

Em Seberi, no Ginásio Luiz Júlio Gemelli, o Julião, Afucs e Santa Rosa empataram em 0 a 0. Foi a segunda partida do confronto e o placar igual classificou a Afucs, que no jogo de ida, em Santa Rosa, no dia 30 de julho, havia vencido por 3 a 1.

AGSL buscou a vaga fora de casa Divulgação AGSL

AGE 1x2 AGSL

Em Guaporé, no Ginásio Municipal Multiuso, a AGE saiu na frente do placar com gol contra de Rhian. Ainda no primeiro tempo, Lineker deixou tudo igual para a AGSL. E quando parecia que a disputa iria para os pênaltis, já que no confronto de ida havia ocorrido empate em 2 a 2, de novo Lineker, faltando seis segundos para zerar o cronômetro na etapa final deu a vitória aos "missioneiros": AGSL, classificada, 2 a 1.

Guarany x Uruguaianense: WO

Em Espumoso, no Módulo Esportivo, o confronto entre Guarany e Uruguaianense não aconteceu. Na última sexta-feira (8), a direção do Guarany anunciou, através de uma nota oficial, que desistiu de participar da Copa dos Pampas, alegando possuir um elenco mais enxuto nesta temporada, dificuldades encontradas no mercado para novas contratações, além da preservação da saúde e integridade física dos atletas.

Com isso, a Uruguaianense se classificou automaticamente para as Quartas de Final.

Outros jogos

A Copa dos Pampas começou no dia 23 de julho. Restam ainda cinco confrontos para serem definidos todos os classificados às quartas.

Marau (AMF) x Guarani-FW

Na ida, em Marau, o Guarani venceu por 3 a 2. O jogo de volta está previsto para 27 de agosto.

Lagoa EC x Horizontina

Em Lagoa Vermelha, os visitantes venceram o jogo de ida por 5 a 3. A volta, em Horizontina, ocorre dia 27 de agosto.

Ibira x Sercca

Nesta quarta-feira (13), em Casca, o Ibira venceu por 3 a 1 e decide a vaga em Ibiraiaras no dia 20 de agosto.

AAGF x Atlec

Em Agudo, no primeiro jogo, as equipes empataram em 3 a 3 e agora decidem a vaga em Três Passos, no dia 30 de agosto.