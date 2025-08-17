Definidos confrontos das Quartas de Final na Série Prata

Passo Fundo (de branco) garantiu vaga na quartas. Alahna Oliveira / Divulgação Fotografia Esportiva

Terminou nesse sábado (16) a primeira fase do Estadual de Futsal da Série Prata adulta masculina - a segunda divisão da modalidade organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Oito times permanecem na disputa com o sonho de acesso à Série Ouro em 2026: Cerro Largo, Real Alegrete, Campo Bom, Passo Fundo, Arroio Grande, APDF, Ijuí Futsal e Locomotiva. Outras sete ficaram pelo caminho.

Confira os resultados da última rodada da fase classificatória:

Grupo A

Real Alegrete 7x2 Cerro Largo

SER Itacurubi 2x3 Colo-Colo

*Classificados: Cerro Largo (19), Real Alegrete (13) e Ijuí Futsal (13)

Grupo B

Bela Vista 2x7 Locomotiva

AERFS 3x7 Passo Fundo

*Classificados: Campo Bom (17), Passo Fundo (16) e Locomotiva (13)

Grupo C

Arroio Grande 3x2 SVC Futsal

Cerrito 5x6 APDF

*Classificados: Arroio Grande (17) e APDF (16)

Pelo regulamento da Série Prata, passaram para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave, mais os dois melhores terceiros.

Os terceiros saíram dos grupos A e B. Houve um grande equilíbrio: Ijuí Futsal, Locomotiva (Serafina Corrêa) e URF (Rio Grande) terminaram a primeira fase com 13 pontos ganhos em oito rodadas. Todos tiveram quatro vitórias. No saldo de gols, a Locomotiva se sobressaiu com 10 enquanto Ijuí e URF ficaram com três. E a última vaga foi para Ijuí com 33 gols pró, contra 31 dos riograndinos.

Confrontos

As quartas de final ficaram desta forma:

Cerro Largo x Locomotiva

Campo Bom x Real Alegrete

Arroio Grande x Ijuí

Passo Fundo x APDF