Confira os resultados do futsal gaúcho no sábado

O sábado (16) não foi bom para os gaúchos na Liga Nacional masculina. Em Carlos Barbosa, a ACBF não saiu do 0 a 0 com o Pato Futsal (PR). Já em Camaquã, o Vélez foi goleado pelo Praia Clube (MG) por 4 a 1.
Pelas competições estaduais, destaque para a rodada do Gauchão e o fim da primeira fase na Série Prata. Confira todos os resultados do sábado (16):
Liga Nacional
- ACBF 0x0 Pato (PR)
- Vélez 1x4 Praia Clube (MG)
Gauchão
- AMF 3x2 Afucs
- Cerro Largo 6x4 ASF
- Guarany-ESP 3x6 Uruguaianense
- Sercca 4x0 Lagoa EC
- Lokomotiv 1x4 Santa Rosa
Série B
- Soberano 2x0 Alaf
- Asaf 4x4 União Parobé
- Tapejara 3x2 São José
- AGSL 1x2 Ibira
- Santa Cruz 0x3 Atlec
- Asserc 5x2 Nadas Branco
- David Futsal 3x1 União Castilhense
Série C
- Real Itaqui 2x3 União-TM
- ANBF 3x4 Sase
- União Nonoai 1x12 ANF
- Catuípe 0x9 Asaf
- Penharol 5x1 Audax
- Trianon 3x3 Peñarol
- Agec 2x1 ACF
Gauchão Feminino
- Celemaster 1x2 Malgi
- Esmeralda 0x4 Palestra
Série Ouro
- São José 3x4 AVF
- Caxias Futsal 1x7 ABF
- AFA 5x1 Barcelona
- Russo Preto 4x4 UFSM
- Jaguarão 4x5 ANPF
- Sercesa 5x2 Figueira
- Independente 6x3 Rio-Grandense
- SER Alvorada 6x4 SER Triunfo
Série Prata
- Bela Vista 2x7 Locomotiva
- Cerrito 5x6 APDF
- SER Itacurubi 2x3 Colo-Colo
- AERFS 3x7 Passo Fundo
- Arroio Grande 3x2 SVC Futsal
- Real Alegrete 7x2 Cerro Largo
Série Bronze
- Peñarol 2x4 Brochier
- AGE 4x0 Herval Futsal