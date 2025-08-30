Confira os jogos do futsal gaúcho no final de semana; clássico pela Liga Nacional é o maior destaque

Um fim de semana com 43 partidas de futsal adulto, masculino e feminino, no Rio Grande do Sul. Por competições estaduais, da Liga Gaúcha e da Federação Gaúcha de Futsal, serão 82 cidades envolvidas no sábado (30) e no domingo (31). Os maiores destaques vão para o fechamento da primeira fase na Série C do Gauchão e o começo da Série Ouro feminina.
Em nível nacional, os três gaúchos entram em quadra no sábado (30), pela fase classificatória da Liga Nacional de Futsal masculina. O clássico ACBF x Atlântico será realizado em Carlos Barbosa.
Confira a agenda completa:
Liga Nacional masculina
1ª fase - 19ª rodada - sábado (30)
- 15h30 - Vélez Camaquã x Dracena (SP)
- 18h30 - ACBF x Atlântico
Gauchão
1ª fase - 14ª rodada - sábado (30)
- 19h - Guarany-ESP x Afucs
- 20h - Guarani-FW x Marau
- 20h - Horizontina x Lagoa EC
- 20h - Sercca x ASF
- 20h - Lokomotiv x Uruguaianense
- 20h - ACE Filtradores x Santa Rosa
Série B
1ª fase - 12ª rodada - sábado (30)
- 18h - Tapejara x Soberano
- 20h - FX Futsal x Ibira
- 20h - AGSL x Alaf
- 20h - Asaf x São José
- 20h - Santa Cruz x União Castilhense
- 20h - David Futsal x Nadas Branco
Série C
1ª fase - última rodada - sábado (30)
- 20h - Real Itaqui x Catuípe
- 20h - Asaf x Rodeio
- 20h - ANF x ANBF
- 20h - Sobradinho x Bom Jesus
- 20h - Peñarol x Agec
- 20h - ACF x SAP Futsal
Copa dos Pampas
Oitavas de Final - volta - sábado (30)
- 20h - Atlec x AAGF
Série Ouro
Repescagem - ida - sábado (30)
- 20h - SER Alvorada x Independente
Série Prata
Quartas de Final - ida - sábado (30)
- 20h - Locomotiva x Cerro Largo
- 20h - Real Alegrete x Campo Bom
- 20h - Ijuí Futsal x Arroio Grande
Série Bronze
Semifinais - ida - domingo (31)
- 17h - GELB x AGE
- 18h - Brochier x Olimpia
- 19h - Porto Alegre x SER Cacequi
Série Ouro Feminina
1ª fase - 1ª e 2ª rodadas - domingo (31)
Etapa sediada em Santa Maria
- 9h30 - UFSM x Imigrante
- 11h15 - Celemaster x FAC Sogipa
- 13h - SER Alvorada x UFSM
- 14h45 - Imigrante x Celemaster
- 16h30 - FAC Sogipa x SER Alvorada
Etapa sediada em Rio Grande
- 9h30 - Rio-Grandense x Palestina
- 11h15 - Leoas x Malgi
- 13h - Benfica x Rio-Grandense
- 14h45 - Palestina x Leoas
- 16h30 - Malgi x Benfica
Etapa sediada em Pejuçara
- 9h30 - América x Ideau Feminy
- 11h15 - Vila Nova x Anef
- 13h - Palestra x Ideau Feminy
- 14h45 - Vila Nova x América
- 16h30 - Anef x Palestra