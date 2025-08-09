Confira os jogos do futsal gaúcho no fim de semana

Dois dos maiores times de futsal do Brasil jogam em Erechim neste sábado (9). Atlântico e Magnus, de Sorocaba, se enfrentam no Ginásio Caldeirão do Galo, a partir das 13h. O confronto é válido pela 16ª rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). Enquanto os paulistas lideram a competição, os gaúchos ocupam a quarta colocação, com seis pontos a menos.
Este é o principal confronto da agenda do futsal gaúcho no fim de semana do Dia dos Pais. Além do duelo entre gaúchos e paulistas, outras 32 partidas estão programadas envolvendo equipes do Rio Grande do Sul tanto no sábado (9) quanto no domingo (10). Confira:
Liga Nacional de Futsal
Sábado (9)
13h
- Atlântico x Magnus (SP), em Erechim
Domingo (10)
18h
- Campo Mourão (PR) x ACBF, em Campo Mourão
Liga Feminina de Futsal
Sábado (9)
18h
- Malgi x Barateiro (SC), em Pelotas
Gauchão Masculino
Sábado (9)
16h
- Atlântico x Marau, em Erechim
19h
- Passo Fundo x Cerro Largo, em Passo Fundo
- Santa Rosa x Entre-Ijuís, em Santa Rosa
20h
- AGE x Sercca, em Guaporé
- Uruguaianense x Guarani-FW, em Uruguaiana
- Lagoa EC x ACE Filtradores, em Lagoa Vermelha
- AAGF x Guarany-ESP, em Agudo
- ASF x Lokomotiv, em Serafina Corrêa
Série B
Sábado (9)
20h
- FX x Asaf, em Fontoura Xavier
- São José x Soberano, em São José do Inhacorá
- União Parobé x AGSL, em Parobé
- Nadas Branco x Santa Cruz, em Rio Pardo
- Atlec x David Futsal, em Três Passos
- União Castilhense x Giruá, em Veranópolis
Série C
Sábado (9)
20h
- Agec x SAP Futsal, em Gravataí
- Sase x ANBF, em Selbach
- Rodeio x Catuípe, em Rodeio Bonito
- Asaf x União-TM, em Santo Ângelo
- Bom Jesus x BGF, em Soledade
- Sobradinho x Penharol, em Sobradinho
- ACF x Trianon, em Caçapava do Sul
Série Ouro
Sábado (9)
20h
- ANPF x Rio-Grandense, em Nova Petrópolis
- SER Triunfo x Figueira, em Triunfo
- ABF x SER Santiago, em São Lourenço do Sul
- AVF x ATF, em Manoel Viana
Domingo (10)
17h
- Russo Preto x SER Alvorada, em Não-Me-Toque
Série Prata
Sábado (9)
20h
- URF x Arroio Grande, em Rio Grande
Série Bronze
Sábado (9)
20h
- Brochier x Peñarol, em Brochier
Domingo (10)
17h
- Chelsea x Porto Alegre, em Montenegro
Gauchão Feminino
Sábado (9)
19h
- Esmeralda x Celemaster