Confira o histórico dos confrontos entre ACBF e Atlântico pela Liga Nacional de Futsal

A 19ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) reserva um dos principais clássicos da modalidade a nível mundial. Neste sábado (30), às 18h30min, ACBF e Atlântico jogam em Carlos Barbosa, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Esta será a quinta partida entre os times em 2025. O Galo leva vantagem, pois venceu os quatro jogos, sendo dois nas oitavas de final da Copa do Brasil, um na Supercopa Gramado e outro na Supercopa de Futsal.

Nesta temporada, o cenário das duas equipes é distinto. O Atlântico briga pelas primeiras colocações da fase inicial e conta com o melhor ataque da competição, tendo 90 gols marcados, 12 a mais em relação ao segundo da lista. Na tabela, o time é segundo colocado com 43 pontos, um a menos que o líder Magnus.

Já a ACBF ainda não engrenou. O clube, que é o maior campeão da Liga Nacional com cinco taças ao lado do Jaraguá, conta com o maior número de empates no campeonato. Em 18 jogos disputados, a equipe de Carlos Barbosa soma nove resultados com o placar igualado. Neste momento, o time está em 11° lugar com 27 pontos.

Histórico de confrontos na Liga Nacional

A ACBF ainda leva vantagem no histórico de confrontos contra o Atlântico em jogos da Liga. Desde 2002, ano do primeiro enfrentamento dos times no campeonato, 44 partidas foram disputadas. A equipe de Carlos Barbosa soma 19 vitórias, enquanto o time de Erechim tem 16. Além disso, são somados mais nove empates.

Entre as 23 edições que contemplam as duas equipes juntas, o ano de 2004 conta com o confronto mais decisivo. Naquela edição, os times se enfrentaram nas semifinais. No primeiro jogo, a ACBF venceu em Carlos Barbosa por 2 a 1. Na volta, o Atlântico fez 3 a 2 em Erechim. Os resultados provocaram um terceiro jogo, e a equipe laranja venceu por 3 a 2. Na decisão, bateu a Ulbra e foi campeã.

Recentemente, os times jogaram pelas quartas de final da LNF. Em 2021, o Galo venceu a ida em casa por 6 a 2, mas perdeu a volta por 3 a 2, na Serra Gaúcha. Na prorrogação, um empate em 1 a 1 garantiu a ACBF nas semifinais, pois teve a melhor campanha na fase inicial.

Mais um duelo em 2025

Por mais que a ACBF leve vantagem no histórico pela LNF, o retrospecto recente é mais favorável ao Atlântico, o que pode colocar o Galo como franco favorito neste sábado. Em 2025, os times já se enfrentaram quatro vezes, com o clube de Erechim levando vantagem em todos os jogos.

Primeiro, o Atlântico venceu na primeira fase da Supercopa de Futsal por 3 a 0. Depois, na Supercopa Gramado, a vitória foi por 2 a 0. Por fim, dois jogos foram disputados nas oitavas da Copa do Brasil. Em Carlos Barbosa, o Galo fez 2 a 1. Já em Erechim, confirmou a classificação por 1 a 0.

