Com goleada, Vélez Camaquã se aproxima das oitavas na Liga Nacional de Futsal

Caio César (9) fez dois gols para o Vélez Camaquã. Ricardo Weschenfelder / Divulgação Vélez Camaquã

Estreante em 2025, o Vélez Camaquã vai se mantendo, rodada após rodada, entre os 16 times que vão passar da primeira para a segunda fase na Liga Nacional de Futsal (LNF).

Neste sábado (30), pela 19ª rodada da etapa classificatória, a equipe gaúcha goleou o Dracena (SP) por 5 a 0, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Os gols foram marcados por Guilherme (3), Caio César (2) e Krawulski.

Com a goleada, o Vélez subiu cinco posições na tabela de classificação: saltou de 14º para o nono lugar, com 28 pontos. A equipe do técnico Gustavo Pellisoli abriu seis pontos de vantagem para o 17º colocado, que é o Esporte Futuro (PR), primeiro time fora da zona de classificação às oitavas.