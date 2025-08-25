Com campanha perfeita, Brasil é campeão do Torneio Internacional de Xanxerê de futsal feminino

Com gols de Simone e Emilly, a Seleção Brasileira feminina de futsal venceu a Colômbia por 2 a 0, neste domingo (24), em Santa Catarina, na final do Torneio Internacional de Xanxerê (SC).
Esta foi a terceira edição da competição, e a terceira vencida pelo Brasil. A disputa foi a última antes da disputa da Copa do Mundo das Filipinas, entre 21 de novembro e 7 de dezembro.
A campanha do Brasil foi perfeita: quatro jogos e quatro vitórias. Na fase classificatória, o time treinado por Wilson Sabóia venceu a Guatemala por 11 a 0; o Marrocos por 8 a 0; e a própria Colômbia por 5 a 2.
As duas seleções sul-americanas ficaram nas duas primeiras colocações na primeira fase e neste domingo decidiram o torneio com nova vitória brasileira, agora por 2 a 0. Na disputa do terceiro lugar, Marrocos venceu a Guatemala por 3 a 2. Todos os jogos foram disputados na Arena Ivo Sguissardi.
Em Xanxerê (SC), a Seleção Brasileira contou com duas jogadoras nascidas no Rio Grande do Sul e que se credenciam para disputa da primeira Copa do Mundo da modalidade, organizada pela Fifa, no fim desta temporada: as alas Tampa, nascida em Constantina, e que atualmente defende as cores da Roma (ITA); e Luana Moura, natural de Nonoai, que joga pelo time paulista do Taboão/Magnus, de Taboão da Serra (SP).