Com campanha perfeita, Brasil é campeão do Torneio Internacional de Xanxerê de futsal feminino

Festa brasileirano interior de Santa Catarina. Nelson Terme / Divulgação CBF

Com gols de Simone e Emilly, a Seleção Brasileira feminina de futsal venceu a Colômbia por 2 a 0, neste domingo (24), em Santa Catarina, na final do Torneio Internacional de Xanxerê (SC).

Esta foi a terceira edição da competição, e a terceira vencida pelo Brasil. A disputa foi a última antes da disputa da Copa do Mundo das Filipinas, entre 21 de novembro e 7 de dezembro.

A campanha do Brasil foi perfeita: quatro jogos e quatro vitórias. Na fase classificatória, o time treinado por Wilson Sabóia venceu a Guatemala por 11 a 0; o Marrocos por 8 a 0; e a própria Colômbia por 5 a 2.

As duas seleções sul-americanas ficaram nas duas primeiras colocações na primeira fase e neste domingo decidiram o torneio com nova vitória brasileira, agora por 2 a 0. Na disputa do terceiro lugar, Marrocos venceu a Guatemala por 3 a 2. Todos os jogos foram disputados na Arena Ivo Sguissardi.