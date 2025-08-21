Brasil estreia com goleada no Torneio Internacional de Futsal Feminino

Brasil dominou a partida do início ao fim e goleou com naturalidade. Nelson Terme / CBF / Divulgação

O Brasil estreou com goleada no Torneio Internacional de Futsal Feminino. Na quarta-feira (20), a seleção venceu a Guatemala por 11 a 0, em partida disputada na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê, Santa Catarina.

Os gols foram marcados por Jessika, três vezes, Tampa, duas vezes, Amandinha, Ana Luiza, Simone, Natalinha, Luana e Emilly.

A seleção brasileira volta a entrar em quadra pela competição nesta quinta-feira (21). Às 20h30min, o Brasil enfrenta Marrocos. A equipe africana perdeu na primeira rodada para a Colômbia por 1 a 0.

Vale destacar que o Torneio Internacional é a última competição antes da Copa do Mundo da modalidade, que será disputada pela primeira vez entre novembro e dezembro deste ano.