Atlântico vence São José-SP fora de casa e assume liderança da Liga Nacional de Futsal 

Erick e Vagner marcaram para o Galo. Elvis Henrique / Atlântico / Divulgação

O Atlântico foi até São José dos Campos e volta de São Paulo líder da Liga Nacional de Futsal (LNF). O time de Erechim venceu os donos da casa por 2 a 1, com gols de Erick e Vagner, enquanto Gustavo marcou para os paulistas. Agora, os gaúchos aguardam o fechamento da 17ª rodada da LNF para confirmar a primeira colocação.

Caso Magnus, de São Paulo ou Praia Clube, de Minas, ao menos empatem suas respetivas partidas, o Galo retorna para a terceira colocação. No momento, o Atlântico aparece com 40 pontos, os mesmos de paulistas e mineiros. Contudo, o campeão mundial de 2015 soma 82 gols marcados, sendo o melhor ataque do torneio em 2025.

O jogo

Em quadra, os donos da casa até que resistiram bem e equilibraram as ações durante a maior parte da primeira etapa. Contudo, aos 13 minutos, Erick abriu o placar para o Atlântico, e manteve essa vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Galo ampliou logo aos três minutos, com Vagner. E 10 minutos depois, o São José se animou quando Gustavo diminuiu: 2 a 1. Todavia, os paulistas não conseguiram buscar o empate no final.

O próximo desafio da equipe de Erechim na Liga Nacional de Futsal será contra o Cascavel, do Paraná, no próximo dia 22 de agosto, em duelo válido pela 18ª rodada.