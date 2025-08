Vélez Camaquã x Santo André: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Nesta quinta-feira (31), o Vélez Camaquã entra em quadra pela 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe recebe o Santo André-SP, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, às 19h.

Neste momento, a equipe ocupa a nona colocação com 21 pontos, estando dentro da zona de classificação para as oitavas de final.

Como chega o Vélez Camaquã

Com uma partida a menos em relação a maioria dos adversários na Liga, o Alviazul ainda está bem colocado dentro da zona de classificação para as oitavas de final.

Nas duas últimas rodadas, a equipe perdeu para o líder Magnus e para o sexto colocado Corinthians, fora de casa. No primeiro jogo, começou vencendo, mas acabou perdendo por 4 a 2. Já na segunda partida, viu os adversários marcarem nos últimos segundos, decretando a derrota por 4 a 3.

Contra o Santo André, o técnico Gustavo Pellisoli não poderá contar com o pivô Índio, que está suspenso pelo quinto cartão amarelo.

Classificação da LNF

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.