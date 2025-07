Vélez Camaquã x Marreco: onde assistir a partida pela Liga Nacional de Futsal

Técnico Gustavo Pellisoli pode contar com estreantes na partida.

Neste domingo (13), o Vélez Camaquã entra em quadra pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe recebe o Marreco-PR, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, às 14h.

Neste momento, a equipe ocupa a 10ª colocação com 18 pontos, estando dentro da zona de classificação para as oitavas de final.

Como chega o Vélez Camaquã

Mesmo com um jogo a menos, a equipe está na 10ª colocação da Liga Nacional e cumpre o principal objetivo da temporada, que é avançar às oitavas de final da competição.

Com seis vitórias e quatro derrotas após 10 partidas, o Alviazul venceu três dos últimos quatro jogos na competição. O técnico Gustavo Pellisoli pode contar com a estreia do ala Gui Falcão na LNF. Contratado recentemente, o jogador só atuou pelo Gauchão Série B até o momento.