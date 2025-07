Vélez Camaquã leva gol nos últimos segundos e perde para o Corinthians em jogo com portões fechados

Apesar da boa atuação, o time de Camaquã não resistiu à pressão adversária. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

À frente no placar em duas oportunidades, o Vélez Camaquã deixou o empate escapar nos últimos segundos da partida contra o Corinthians. Nesta quinta-feira (24), a equipe foi derrotada por 4 a 3 pelos paulistas, em jogo da 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal.

A partida foi disputada no Ginásio Wlamir Marques e não contou com a presença de público. Em função de um protesto da torcida do Corinthians, realizado no Parque São Jorge para cobrar a diretoria por resultados no futebol, o jogo teve portões fechados.

Leia Mais Umuarama x ACBF: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

O Vélez Camaquã segue na nona colocação com 21 pontos, mas pode ser ultrapassado por outros clubes que jogam na rodada. O clube volta a entrar em quadra pela competição na próxima quinta-feira (31). Às 19h, a equipe encara o Santo André, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Virada adversária na etapa inicial

Mesmo fora de casa, o Vélez Camaquã teve um início superior em relação ao Corinthians. O time gaúcho conseguiu pressionar a saída de bola adversária e aproveitou erros de passe dos paulistas para criar boas chances de gol.

Foguinho e Índio tiveram boas oportunidades, mas pararam no goleiro Lucas Oliveira. O Corinthians chegou a responder com Deives, que desviou uma cobrança de falta de letra, mas a bola foi para fora.

Leia Mais Passo Fundo Futsal contrata goleiro para a sequência da temporada

Com pouco mais de 10 minutos da etapa inicial, o Alviazul chegou ao primeiro gol. Guilherme recebeu no lado esquerdo, dominou conduzindo a bola para o centro e finalizou forte no canto direito. Golaço.

Atrás no placar, o Corinthians cresceu na partida, mas não conseguia acertar o gol. Entretanto, faltando 4min42s para o intervalo, Maicon tabelou com Igor Carioca, recebeu a bola na entrada da área e empatou.

Já o gol da virada saiu com menos de 3min para o fim da etapa inicial. Helinho caiu na área com a mão na bola, e a arbitragem assinalou pênalti. Deives cobrou forte e guardou: 2 a 1.

Nova virada e derrota nos últimos segundos

Gaúchos tiveram bom início na segunda etapa, mas sofreram nos minutos finais. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

O começo da segunda etapa foi de muita intensidade por parte do Vélez Camaquã. Com menos de um minuto, Gui Santos recebeu próximo da área e chutou de mal jeito. A bola pegou efeito e confundiu o goleiro adversário, que viu ela passar pelo lado esquerdo. Na área, Caio César apenas empurrou para as redes e empatou: 2 a 2.

Pouco tempo depois, Gui Santos avançou em velocidade pelo lado esquerdo e arriscou de longe. O chute rasteiro entrou no canto do goleiro Lucas Oliveira, e o Vélez Camaquã virou a partida.

Leia Mais Com representante gaúcho, mais uma competição é confirmada no futsal brasileiro em 2025

O Corinthians chegou a acertar a trave em chute cruzado de Maicon. Já o Vélez teve a chance de ampliar a vantagem, aos 6min15s. Guilherme antecipou a cobrança de escanteio do Timão e avançou livre em direção ao gol. Ele finalizou cruzado rasteiro e viu a bola passar perto da trave.

Cerca de 30 segundos depois, os donos da casa chegaram ao empate. Lucas Martins protegeu a bola no lado esquerdo, conduziu em direção ao meio e finalizou rasteiro, no canto direito de PH, sem dar chances ao goleiro do time gaúcho: 3 a 3.