Time é excluído do Brasileirão de Futsal por falta de pagamento com logística

Estrela do Norte havia perdido as cinco partidas que disputou. Divulgação Estrela do Norte EC

O único time do Norte do país no Campeonato Brasileiro de Futsal adulto masculino não vai mais disputar a competição em 2025. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) determinou a exclusão do Brasileirão, do time do Estrela do Norte, de Manaus, por falta de pagamento das obrigações com logística nesta temporada.

Em nota oficial, a Confederação, além da exclusão dos amazonenses, aplicou multa de R$ 30 mil reais ao clube e suspendeu a equipe por quatro anos de todas as competições organizadas pela CBFS.

O motivo da exclusão foi a inadimplência do Estrela do Norte (AM) com a empresa Pallas Operadora Turística Ltda., que é a responsável por todos serviços logísticos do Brasileirão de Futsal (aquisição de passagens aéreas, rodoviárias, hospedagens e alimentação). O clube não pagou o valor devido em tempo hábil e não compareceu para jogar com o Juventude, em Maracaju (MS) no dia 12 de julho. Foi aplicado um primeiro WO ao time do Amazonas. E nesta semana, o fato se repetiu contra o São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná.

Como o regulamento do Brasileirão, no seu artigo 25.9 prevê que o clube que deixar de comparecer a dois jogos constantes na tabela, será considerado desistente, todas as partidas realizadas até então realizadas pelo Estrela do Norte foram desconsideradas. A equipe havia disputado cinco confrontos e perdido todos: 2x5 Fortaleza, 0x6 Yeesco, 1x3 América-MG, 2x3 São João do Jaguaribe e 0x4 Vasco.

Contraponto

Em entrevista ao Portal A Crítica (acritica.com), de Manaus, o presidente de honra do Estrela do Norte, Cleudinei Lopes, reconheceu a dívida:

— O Campeonato Brasileiro exigia o pagamento de uma taxa que, esse ano, era de R$ 365 mil reais, dividido em cinco parcelas de R$ 73 mil. Era um valor que cobria todas as despesas dos jogos fora de casa. Infelizmente, não conseguimos recursos para o pagamento dessa valor, que já estava com 3 parcelas em atraso (R$ 219 mil reais) — finalizou o dirigente.

Como fica?

O Grupo "A" vai ficar com 10 times. A classificação atualizada:

1º - Chapecoense (SC) - 14 pontos

2º - São Miguel (PR) - 13

3º - Fortaleza (CE) e Yeesco (SC) - 11

5º - Vasco da Gama (RJ) - 9

6º - Atlético (PI) - 8

7º - Ribeirópolis (SE) - 7

8º - São João do Jaguaribe (CE) - 5

9º - América (MG) e Juventude (MS) - 1

Os oito primeiros passam à próxima fase.

Nada muda para o Passo Fundo

A exclusão do Estrela do Norte não afeta em nada a situação do Passo Fundo Futsal. O único time gaúcho na competição está no Grupo "B" e lidera a primeira fase com 19 pontos em sete rodadas e já está garantido às Oitavas de Final.