Surpresa vinda da Série B: ACE Filtradores é destaque no Gauchão de futsal

Seis partidas foram realizadas neste fim de semana pela sétima rodada da primeira fase do Gauchão de futsal masculino. Ainda na sexta-feira (11), AGE e Guarany venceram seus jogos . No sábado (12), destaque para a ACE Filtradores, que bateu como visitante em Casca.

O time de Bom Princípio é a grande sensação da primeira fase. Vindo da Série B em 2024, o time dos Filtradores jogou seis partidas e venceu cinco. A única derrota foi em Espumoso, para o Guarany, na segunda rodada. Com 15 pontos ganhos em 18 possíveis, a Acef ocupa a vice-liderança do Gauchão, apenas um ponto atrás do líder Passo Fundo.