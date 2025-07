Seleção brasileira treinará para a Copa do Mundo de Futsal Feminino em cidade de Santa Catarina

A Seleção Brasileira de Futsal Feminino se preparará para a Copa do Mundo da categoria em Lages , Santa Catarina. Os treinamentos ocorrerão no Ginásio Jones Minosso, entre 20 de outubro e 6 de novembro .

Após o período em Lages, a equipe seguirá para a Granja Comary , em Teresópolis (RJ), para finalizar os preparativos antes de embarcar para as Filipinas , país-sede do primeiro Mundial de Futsal Feminino , que será realizada de 21 de novembro a 7 de dezembro .

O torneio conta com 16 seleções: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Espanha, Filipinas, Irã, Itália, Japão, Marrocos, Nova Zelândia, Panamá, Polônia, Portugal, Tailândia e Tanzânia. As equipes serão divididas em quatro grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando às quartas de final. Depois segue com semifinais, disputa de terceiro lugar e a grande final.