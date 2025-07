Quatro meses para a Copa do Mundo Feminina de Futsal: veja o que já se sabe sobre o torneio

Brasil foi campeão da Copa América e desponta como favorito ao título mundial. Conmebol / Divulgação

Após anos de reivindicações, a Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada. Há quatro meses para o torneio, que será realizado nas Filipinas, já estão definidas as cidades que terão jogos, as datas da competição, assim como as seleções classificadas.

Com 16 equipes nacionais, a Copa do Mundo será dividida em quatro grupos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro das chaves, com os dois melhores avançando para as quartas de final. Na etapa eliminatória, os confrontos serão decididos em jogo único.

O sorteio dos grupos será realizado no dia 15 de setembro, nas Filipinas. Por liderar o ranking da Fifa, o Brasil deve ser cabeça de chave.

Datas e seleções participantes

Com jogos em Pasig, na região metropolitana da capital Manila, e Victorias, a Copa do Mundo será disputada entre 21 de novembro e 7 de dezembro.

Entre as 16 seleções participantes estão: Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Espanha, Filipinas, Irã, Itália, Japão, Marrocos, Nova Zelândia, Panamá, Polônia, Portugal, Tailândia, Tanzânia.

Ranking da Fifa

Brasil Espanha Portugal Argentina Tailândia Itália Colômbia Rússia Irã Japão

Favoritas ao título

Ala Amandinha é o principal nome da modalidade no mundo. Fom Conradi / Divulgação

Líder do ranking da Fifa e atual campeã da Copa América com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira chega como principal candidata ao título da competição.

Antes da Copa do Mundo ser organizada pela Fifa, as confederações realizavam o Torneio Mundial de Futsal Feminino, que ocorreu entre 2010 e 2015. O Brasil venceu todas as edições.

Comandadas por Wilson Sabóia, o Brasil conta com a maior jogadora da história da modalidade no elenco. A ala Amandinha, do Torreblanca-ESP, já recebeu o prêmio oito vezes.

Entre outras jogadoras que se destacam no elenco, a pivô Emilly Marcondes, também do Torreblanca, é a atual detentora do título de melhor jogadora do mundo.

A insistência pelo Mundial

A partir de 2015, o futsal feminino passou a ter chancela da Fifa, o que deu fim ao Torneio Mundial, que era disputado antes da chegada da entidade.

Desde então, existe uma cobrança por parte das atletas para que a Copa do Mundo seja realizada. As jogadoras criaram a Associação de Jogadores e Jogadoras de Futebol de Salão (AJFSF). A movimentação foi logo após algumas estrelas do futsal feminino, como Amandinha, estrelarem uma campanha que cobrava a realização do torneio.

Em novembro de 2022, a espanhola Natalia Orive, que preside a AJFSF, chegou a contatar a Fifa, mas foi ignorada. Em outubro de 2023, a entidade confirmou a realização da Copa do Mundo para 2025.

Preparação da seleção brasileira

Wilson Sabóia deve realizar a convocação para o Mundial em outubro. Thais Magalhães / CBF / Divulgação

Antes da Copa do Mundo, o Brasil disputará a terceira edição do Torneio Internacional de Xanxerê, que ocorrerá no município catarinense entre os dias 20 e 24 de agosto. Na competição também estarão Colômbia, Filipinas e Marrocos.

Os jogos do Brasil terão transmissão da RedeTV. Quanto às partidas da Copa do Mundo, ainda não há confirmação sobre quem terá os direitos de transmissão dos jogos.

