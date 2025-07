Quantos pontos os gaúchos precisam fazer para avançar às oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Em 2022, o último classificado fez 23 pontos. No ano seguinte, 26. Por fim, no ano passado, o 16° colocado teve 27 pontos.

Com base no histórico, o Atlântico é o único representante do Estado que já atingiu a pontuação necessária, pois está na segunda colocação e soma 28 pontos. Quem está próximo é o Vélez Camaquã, nono lugar com 21 pontos e uma partida a menos. Ou seja, 11 jogos disputados. Em caso de duas vitórias nas 12 partidas restantes, o Alviazul deve confirmar a classificação.