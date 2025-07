Passo Fundo Futsal vence o Paraná e segue na liderança do Grupo B no Brasileirão

Clube venceu por 3 a 0. Rui Santos / Divulgação

O Passo Fundo Futsal venceu mais uma vez no Brasileirão de Futsal. Nesta sexta-feira (11), a equipe fez 3 a 0 no Paraná, em Curitiba. O resultado mantém o clube gaúcho na liderança do Grupo B, com 16 pontos. Vale destacar que, mesmo com as partidas que ainda serão disputadas, o time não perderá a primeira colocação.

Na próxima rodada, no dia 18 de julho, a equipe terá pela frente o Concórdia, às 19h30min, em Santa Catarina.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Passo Fundo Futsal não teve dificuldades na partida e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Com 3min42s, Cardelli roubou a bola na quadra de defesa do Paraná, avançou pelo lado direito e finalizou no alto para abrir o placar: 1 a 0.

Aos 12min32s, São Pedro avançou pelo meio e encontrou Viana, no lado direito. O ala cruzou rasteiro na área e Marcelinho completou para o fundo das redes: 2 a 0.

O terceiro gol saiu cerca de três minutos depois. Arthur interceptou passe no lado esquerdo, próximo ao meio da quadra, disparou pelo lado e finalizou forte, no canto do goleiro: 3 a 0.