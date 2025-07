Passo Fundo Futsal goleia o Concórdia e segue isolado na liderança do Grupo B no Brasileirão

PFF soma 19 pontos. @brasileirofs / Instagram / Reprodução

O Passo Fundo Futsal goleou o Concórdia nesta sexta-feira (18) e se isolou na liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal. A vitória por 4 a 1 no Centro de Eventos, em Concórdia, Santa Catarina, mantém o PFF com a única campanha invicta na competição.

O resultado deixa a equipe passo-fundense com 19 pontos em seis vitórias e um empate. Mesmo que o segundo colocado vença sua partida, o PFF não pode ser alcançado. O Concórdia é o lanterna do Grupo B, com apenas dois pontos e nenhuma vitória.

A três rodadas do fim da primeira fase, o Passo Fundo tem pela frente o Apodi, o Criciúma e o São Joseense.

Os gaúchos abriram o placar com Marcelinho aos 10 minutos. O jogo seguiu equilibrado até que o Concórdia empatou no finalzinho do primeiro tempo, com Tuty, em linda tabela com Guilherme.

No entanto, as equipes foram para o intervalo com o placar favorável para o Passo Fundo. Faltando nove segundos para o fim da etapa, Queixo chutou do meio da quadra e ampliou.

O segundo tempo foi dominado pelo Passo Fundo. Aos 13 minutos, Basso carregou a bola pelo lado esquerdo e chutou encobrindo o goleiro: 3 a 1. Para coroar a grande atuação de Queixo, o defensor gaúcho deu um chute de baixo das suas traves que atravessou o campo como um foguete e foi parar dentro da rede adversária. Placar final: 4 a 1.

Regulamento do Campeonato Brasileiro

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os 22 clubes participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros de cada chave se classificam às oitavas de final. A partir desta fase, os jogos serão decididos em ida e volta.