Partida da Liga Nacional de Futsal tem gás de pimenta em quadra e confusão generalizada; veja vídeo

Confusão aconteceu após o apito final do confronto entre Pato Futsal e Magnus. LNF TV / Canal GOAT / Reprodução

A 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) contou com uma confusão entre jogadores e equipe de segurança após o apito final. No confronto entre Pato Futsal e Magnus, disputado no Ginásio Municipal Dolivar Lavarda, em Pato Branco, no sábado (12), as equipes empataram em 2 a 2, mas o mais chamativo aconteceu depois do confronto.

Após o apito final, os jogadores Neguinho, do Pato, e Dieguinho, do Magnus, iniciaram uma discussão ainda na quadra. Prontamente, jogadores e membros das duas comissões foram até os dois e uma confusão generalizada teve início.

Quando a confusão se aproximou do público, dois policiais lançaram gás de pimenta para dispersar os envolvidos. A ação da polícia causou revolta em alguns jogadores, que cobraram de forma firme os dois profissionais.

— Não é de hoje. Infelizmente. Falar do jogo, um jogão, a gente saiu atrás, conseguiu virar no goleiro linha e tomamos o gol. Resultado importante fora de casa. Fica difícil. É policial chutando, segurança batendo em jogador, segurança que não é polícia. A polícia entrou na quadra e jogou gás de pimenta, não está preparada para estar em um negócio desses — disse Rodrigo, fixo do Magnus em entrevista após a partida.

O jogador, que é uma das principais figuras do futsal brasileiro, ainda lamentou as atitudes dos seguranças contratados para a partida, que ainda protagonizaram uma briga com jogadores do Magnus, inclusive com troca de socos. Segundo ele, esses profissionais não estavam preparados e prejudicam a divulgação do futsal.

— A polícia não está preparada, os seguranças que estão aqui também não, o jogo não tem segurança nenhuma. Não vão viralizar os gols, o jogão. É porque o cara espirrou gás de pimenta com um monte de criança aqui dentro, um policial, um PM. Aí tem os seguranças que não estão preparados — completou o atleta.

Revolta antes da confusão

Por se tratar de duas equipes tradicionais do futsal brasileiro, o jogo, naturalmente, já indicava um confronto equilibrado. Contudo, um gol anulado do Pato Futsal, faltando cinco minutos para o apito final, em que a arbitragem viu falta em Rodrigo, causou revolta no torcedor local.

No momento, torcedores arremessaram objetos na quadra e derrubaram as placas de publicidade. O jogo ficou parado por 11 minutos. Na volta, os paranaenses conseguiram empatar a partida.

Posicionamentos

Até a publicação desta reportagem, somente o Pato Futsal se pronunciou sobre o ocorrido. A Liga Nacional de Futsal também não emitiu nenhum posicionamento até o momento.

Confira a nota do Pato:

Assunto: Esclarecimentos sobre a partida Pato Futsal x Magnus (12/07)

O Pato Futsal vem, por meio desta nota oficial, prestar esclarecimentos à comunidade esportiva, aos patrocinadores, sócios-torcedores, torcedores em geral, à imprensa e aos demais interessados sobre os episódios ocorridos durante a partida entre Pato Futsal e Magnus, realizada no último sábado, 12 de julho, pela Liga Nacional de Futsal (LNF).

É importante esclarecer que a confusão generalizada que ocorreu restringiu-se à quadra, envolvendo apenas os jogadores das duas equipes e a equipe de segurança contratada pelo clube, que tentou conter os ânimos de todos após o erro considerado grave da arbitragem.

Esclarecemos também que o número de seguranças (13) contratados para a partida foi acima do número mínimo (8) exigido pelo regulamento da competição. O clube enfatiza que não houve qualquer participação de torcedores no conflito e que nenhum torcedor invadiu a quadra ou teve acesso a atletas e à arbitragem.

Apesar das cenas lamentáveis que apenas envergonham toda a comunidade do futsal, é importante destacar que o único motivo pelo qual algumas pessoas (incluindo jogadores) precisaram de atendimento foi em decorrência dos efeitos temporários causados pelo uso de spray de pimenta.

O Pato Futsal afirma que todos os protocolos de segurança foram rigorosamente seguidos e que a equipe visitante, assim como a equipe de arbitragem, foi protocolarmente escoltada com total segurança na saída do ginásio, não havendo nenhuma intercorrência até sua chegada em segurança ao hotel em que estava hospedada.

O Pato Futsal REPUDIA VEEMENTEMENTE qualquer forma de violência no esporte e reafirma seu compromisso total com o fair play e o respeito mútuo.

O ocorrido é tratado como um caso isolado, que não reflete a história e os valores da instituição nem da comunidade pato-branquense.

A diretoria reafirma seu empenho em continuar melhorando a segurança e o bem-estar de todos, garantindo que os jogos sejam sempre um ambiente de alegria e confraternização.

Reafirma ainda que todas as imagens foram analisadas e já foi pedido junto a empresa contratada, o afastamento dos profissionais identificados que usaram de força ou truculência excessiva e desnecessária.

Atenciosamente,

Diretoria do Pato Futsal

Veja o vídeo da confusão generalizada: