Minas x Vélez Camaquã: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

Neste momento, a equipe ocupa a 12ª colocação com 15 pontos, estando dentro da zona de classificação para as oitavas de final.

Quanto aos outros gaúchos, o Atlântico encara o Umuarama, também nesta quinta, às 20h, em Erechim. Já a ACBF joga no dia 8 de julho contra o Joinville, em Carlos Barbosa.

Como chega o Vélez Camaquã

Apesar de derrota na última rodada, o Alviazul segue dentro da zona de classificação para a fase mata-mata. Com 15 pontos em nove jogos disputados , o Vélez Camaquã é um dos quatro times com uma partida a menos na competição.

O artilheiro do time é o ala Guilherme , que já marcou cinco gols até aqui. Além dele, o goleiro PH tem se destacado nos jogos, sendo visto como peça fundamental do elenco.

Enquanto o Alviazul está na 12ª colocação, com 15 pontos, os adversários desta quinta estão em 15° lugar, com 12. Sendo assim, o jogo equivale a um confronto direto, em função da proximidade dos times na tabela.

Classificação da LNF

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.