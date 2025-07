Malgi vence a primeira partida na Liga Feminina de Futsal e deixa a lanterna da competição

A Malgi conquistou a primeira vitória pela Liga Feminina de Futsal (LFF). Pela nona rodada, contra a APCEF, do Sergipe, a equipe venceu por 4 a 2, no Ginásio Sesi Pelotas, no domingo (6). Com a vitória, o clube, que é o único representante do Estado na competição, deixou a lanterna.