Malgi sofre goleada em casa e está fora da Liga Nacional de Futsal feminina

Malgi perdeu oito jogos em 10 rodadas. Malgi / Divulgação

Terminou antes da expectativa, a participação da Malgi, na Liga Nacional de Futsal feminina. Neste sábado (26), a equipe pelotense levou 7 a 1 do São José (SP), no Ginásio do Sesi, em Pelotas, e não tem mais chances de classificação às quartas de final. As gaúchas ainda farão dois jogos pela primeira fase, mas apenas para cumprimento de tabela.

A Malgi entrou em quadra obrigada a vencer para seguir com chances de chegar entre as oito melhores equipes da competição. E é possível que esta pressão tenha se voltado contra as donas da casa, que já no primeiro tempo levaram dois gols, marcados por Aranda e Letti.

Na etapa complementar, o São José ampliou com Thalita e Jack, deixando o placar em 4 a 0. Nati Moura, jogadora da Malgi, marcou dois gols em sequência, mas um foi contra e assim o placar se manteve elástico, com 5 a 1 para as paulistas.

Faltando menos de quatro minutos para o término do jogo, Irleu fez o sexto e a goleira Desi fechou a goleada: São José 7 e Malgi, 1.

Nos dois próximos sábados, dias 2 e 9 de agosto, a Malgi cumpre tabela na Liga jogando contra a APCEF/ADEF, em Brasília (DF), e contra o Barateiro (SC), em Pelotas.

