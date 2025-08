Magnus x Corinthians: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Duas das principais equipes do futsal brasileiro se enfrentam nesta sexta-feira (1º). Às 20h, Magnus e Corinthians jogam em Sorocaba, em jogo da 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF).

O clássico paulista é um dos jogos mais aguardados da temporada em função da rivalidade entre as duas equipes. Neste momento, o Magnus lidera a competição, com 37 pontos. Já o Timão está em sexto lugar, com 28.