Jogo da Série Bronze gaúcha termina com goleada histórica: 24x3

Olimpia se garantiu na segunda fase da Série Bronze. Divulgação Olimpia Futsal SM

Depois de um 18 a 3 pela Série Ouro no sábado (19), na vitória do Russo Preto, de Não-Me-Toque, sobre a SER Triunfo, o domingo (20) foi ainda mais generoso com a quantidade de gols no Estadual de Futsal da Série Bronze, a terceira divisão masculina adulta da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Em Santa Maria, no Centro Desportivo Municipal Farrezão, em jogo válido pela penúltima rodada do Grupo A, Olimpia venceu o CMD Capão do Cipó por 24 a 3. Dono da casa, o Olimpia entrou em quadra classificado para a segunda fase.

A equipe de Capão do Cipó viajou os 215 quilômetros para disputar a partida com apenas cinco jogadores. E ainda no primeiro tempo, teve o atleta Adair expulso.

Assim, teve que jogar todo o restante da partida com um a menos, pois não tinha como recolocar o quinto integrante em quadra depois do tempo regulamentar da expulsão (dois minutos ou um gol do adversário).

O Olimpia foi empilhando gols. Fechou o primeiro tempo 9 a 2. E na etapa final fez 15 a 1, totalizando 24 a 3 após os 40 minutos. Netinho (5), Gabrielzinho (4), Bernardo (3), Daniel Feitosa (3), Léo Trindade (2), Girino (2), Bi, Félix Nascimento, Quines, Lucas Lemos e Tomasi marcaram os gols para o Olimpia. Para o Capão do Cipó descontaram Cryzan (2) e Tainã.

Demais resultados da Bronze

CMD NES 9x3 SER Cacequi

Blackout 3x5 Cruzeiro

Porto Alegre 4x3 Herval

Canguçu 1x8 Peñarol Sentinela

Brochier 2x4 AGE

Tchelsea/Aesa 0x0 GELB

Ass. Caxias 2x3 Chelsea Montenegro

Jogos que faltam na 1ª fase

25/7

Gelb x Olimpia em Alto Alegre

27/7

CMD NES x Cruzeiro, em Nova Esperança do Sul

SER Cacequi x Agef, em Cacequi

