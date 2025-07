Jogo da Série B do Gauchão de Futsal termina por excesso de expulsões

A oitava rodada da primeira fase do Gauchão de Futsal teve sete jogos neste sábado (19). Seis terminaram dentro da normalidade. Mas um acabou 10 minutos antes do previsto em função de algo inusitado: excesso de expulsões de uma equipe. O Vélez, de Camaquã, acabou vencedor do confronto contra a Asserc, de Bagé, por 5 a 1.