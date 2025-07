Grêmio fecha parceria com time da Liga Nacional de Futsal para captar jogadores

Equipes firmaram a parceria em reunião realizada no dia 27 de junho. Marreco Futsal / Divulgação

O Grêmio firmou uma parceria com uma equipe de futsal do Paraná com o objetivo de captar jogadores para as categorias de base. O Marreco, de Francisco Beltrão, que está na 11ª colocação da Liga Nacional de Futsal (LNF), tornou-se parceiro do clube por meio do Núcleo de Captação de Atletas do Grêmio no Estado do Paraná.

A parceria foi firmada em Francisco Beltrão, quando o coordenador de captação do Grêmio, Paulo Araújo, esteve na cidade paranaense, onde teve uma reunião com o presidente do Marreco, Luiz Sérgio Lavarda.

— Mais do que qualquer coisa, a gente pensa nessa transição do futsal para o futebol. Toda criança tem o sonho de jogar futebol. E nós criamos, junto com o Grêmio, esse canal facilitador para que as crianças que tenham talento e que possam realmente seguir em frente, possam fazer essa transição de uma forma mais tranquila — destaca Lavarda, que já tinha contatos com o clube gaúcho desde 2022.

Para o coordenador de captação do Tricolor, estar próximo do futsal é importante, pois muitos jogadores que se destacam no campo tiveram início nas quadras. Ele utiliza como exemplo o atacante Gustavo Nunes, que hoje defende o Brentford, da Inglaterra.

— Grandes jogadores da Seleção Brasileira de futebol começaram no futsal. Temos o exemplo mais recente do Gustavinho, que rendeu milhões ao Grêmio, que era um atleta de base de futsal e que se adaptou muito bem ao futebol, e hoje está jogando na Inglaterra. Esperamos que a gente possa revelar muitos atletas de Francisco Beltrão e região que estejam na base do Marreco — disse Paulo Araújo.

Núcleo de Captação de Atletas

Os Núcleos de Captação de Atletas foram criados para aprimorar a metodologia na avaliação de jogadores. Cada estrutura realiza avaliações em um raio de cerca de 200 km. Depois, os atletas selecionados passam a integrar um programa de treinamento com base metodológica do Grêmio.

Na sequência, um observador técnico do Tricolor faz uma visita ao núcleo e realiza uma avaliação por meio de jogos ou treinos. Ao término do período, o observador informa se o atleta foi aprovado ou não. Em caso de aceno positivo, ele é convocado para um período de teste no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

— Os núcleos possuem autonomia para captar, avaliar e monitorar atletas num raio de 200km. Os destaques da região poderão ser enviados a Eldorado a qualquer tempo. A previsão para vinda de jogadores está condicionada à efetividade da captação a ser realizada na região. Se encontrarem atletas com condições para avaliação, estes serão recebidos em Eldorado para um último filtro de direcionamento — lembra Paulo Araújo, que destaca a presença de outros 16 núcleos vinculados ao Grêmio em diferentes cidades do Brasil.

Parceria que já rende frutos

Apesar de ter sido firmada no dia 27 de junho, a parceria com o Marreco já está levando crianças das categorias de base do time paranaense para realizar testes no Grêmio.

Na segunda-feira (7), dois meninos da categoria sub-8 se deslocaram até Porto Alegre para um período de adaptação. Além deles, outros três garotos da mesma categoria são observados em Francisco Beltrão.

O presidente do Marreco ainda reforça que a parceria renderá muito ao clube a médio e longo prazo.

— A gente espera, cada vez mais, trazer atletas para o futsal do Marreco. E queremos que todos aqueles que se destaquem, que tenham possibilidade e, principalmente, que consigam ter uma evolução na transição para o futebol, passem pelo nosso clube — concluiu Luiz Sérgio Lavarda.