Federação Gaúcha de Futebol de Salão rompe parceria com associação de árbitros

A Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) anunciou na segunda-feira (21) o rompimento com a Associação Gaúcha de Árbitros de Futebol de Salão (AGAFUSA). O comunicado foi feito por uma nota publicada pela entidade que organiza competições tradicionais do futsal gaúcho como as Séries Ouro, Prata e Bronze.

Da mesma forma, a entidade deu a entender que instabilidades no quadro de arbitragem de suas competições estão acontecendo, mesmo com os campeonatos em andamento.

Segundo a FGFS, a atitude contraria os princípios, diretrizes e alinhamentos institucionais da Federação. O motivo seria o fato da Liga Gaúcha ser considerada concorrente da entidade , pois também organiza competições no Rio Grande do Sul.

Confira a nota da Federação Gaúcha de Futebol de Salão

A Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), entidade responsável pela organização e desenvolvimento do futsal no Estado do Rio Grande do Sul, vem, respeitosamente, expor e deliberar o que segue: