Filtradores assumem liderança em rodada de muitos empates no Gauchão de futsal

Quatro partidas foram disputadas no sábado (19) e um no domingo (20) pela oitava rodada da primeira fase do Gauchão de futsal masculino 2025. Três delas terminaram empatadas e apenas duas tiveram um time como vencedor.

O novo líder do campeonato é a ACE Filtradores, de Bom Princípio. O time do Vale do Caí, que pela primeira vez disputa a elite do Gauchão, venceu ACBF, de Carlos Barbosa, no Ginásio Júlio Redecker, em Tupandi, por 4 a 2. Envolvida com outras competições, a equipe da Serra Gaúcha utilizou uma equipe mista de três profissionais e a maioria de atletas do time sub-20. Dresch (2), Vini Scola e Júnior marcaram os gols do líder enquanto Vitinho e Kayke descontaram para os visitantes.