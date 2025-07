Em Pelotas, Malgi joga pela sobrevivência na Liga Feminina de Futsal

Único time gaúcho na Liga Feminina, a Malgi é obrigada a vencer o São José (SP), neste sábado (26), em Pelotas, na Zona Sul do Estado. A equipe do Rio Grande do Sul ocupa a vice-lanterna da primeira fase, sete pontos atrás do oitavo colocado, que é justamente o adversário desta rodada. O confronto no ginásio do Sesi, começa às 16 horas.