De olho na Copa do Mundo Feminina de Futsal, gaúchas trocam de time na Itália

Em ano de Copa do Mundo Feminina de Futsal , algumas atletas que se destacam por suas seleções movimentam o mercado de transferências. Recentemente, duas gaúchas, titulares em suas seleções, foram anunciadas por uma equipe que promete fazer a diferença no futsal italiano.

De muita tradição no futebol, a Roma busca ser reconhecida no futsal feminino. Sob o nome de "Women Roma", a equipe, que é a atual vencedora da segunda divisão italiana, contará no elenco com as gaúchas Ana Sestari, de Progresso, e Tampa, de Constantina.