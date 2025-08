Confira os jogos do fim de semana no futsal gaúcho

O último final de semana do mês de julho chega com 29 partidas de futsal adulto, masculino e feminino. Os principais destaques da programação estão nas disputas nacionais. Neste sábado (26), pela Liga Feminina, a Malgi, de Pelotas, joga suas últimas chances de classificação às quartas de final, em casa, contra o São José (SP). Já no domingo (27), será a vez do Atlântico se manter nas primeiras posições da Liga Nacional masculina contra o Pato Futsal, no interior do Paraná.