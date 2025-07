Confira horário e onde serão os jogos do futsal gaúcho no fim de semana

Um total de 36 partidas estão previstas para este final de semana no futsal do Rio Grande do Sul. Serão 35 jogos por competições estaduais e apenas um pela Liga Nacional masculina.

A capital vai receber no domingo (20), um confronto pela Série Bronze masculina, entre Porto Alegre Futsal e Herval, no Ginásio do Murialdo, a partir das 17h. Os dois times integram o "C" da primeira fase e decidem em confronto direto, quem ficará no topo da classificação.